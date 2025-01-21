Trump'tan İsrail'e Destek Kararı

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ABD Başkanı Donald Trump'ın, Joe Biden yönetiminin " Batı Şeria'da güvenliği zedeleyen aşırılıkçı Yahudi yerleşimcilere yaptırım öngören" kararnamesini kaldırmasını İsrail'de aşırı sağcılar memnuniyetle karşıladı.

Dini Siyonizm Partisi lideri Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ve Yahudi Gücü Partisi Itamar Ben-Gvir, Trump'ın kararından duydukları mutluluğu X sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımla dile getirdi.

ABD Başkanı Trump'a teşekkür eden Maliye Bakanı Smotrich, Biden yönetiminin Batı Şeria'da Filistinlilerinin topraklarını gasbeden İsraillilere yönelik yaptırımlarının, İsrail'in iç işlerine bir müdahale olduğunu öne sürdü.

Smotrich, "İsrail Devleti, ulusal güvenliğimizi daha da artırmak, yerleşimi anavatanımızın tüm bölgelerine yaymak ve İsrail'in dünyadaki konumunu güçlendirmek için verimli işbirliğinin devam etmesini dört gözle beklemektedir." ifadelerini kullanarak Batı Şeria'daki Filistinlilere ait topraklara yönelik yeni gaspların sinyalini verdi.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının yürürlüğe girmesinin ardından partisinin diğer bakanlarıyla birlikte kabinedeki görevinden ayrılan eski Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir, söz konusu kararın uzun yıllara dayanan bir adaletsizliğin düzeltilmesi olduğunu iddia etti.

Ben-Gvir, ABD'nin Hamas'a yönelik politikasını anlaşmalara izin vermeyecek şekilde değiştirmesi talebinde bulundu.

Trump, Batı Şeria'daki Filistin topraklarını gasbeden İsraillilere ilişkin yaptırımları kaldırmıştı

Eski ABD Başkanı Biden, 1 Şubat 2024'te, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere karşı şiddet uygulayan ve topraklarını gasbeden aşırılıkçı Yahudi yerleşimcilere yaptırım öngören bir başkanlık kararnamesini imzalamıştı.

Söz konusu kararnameden sonra ABD Dışişleri Bakanlığı, Batı Şeria'daki bazı aşırılıkçı Yahudi yerleşimcilere yaptırım kararı almıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, ikinci başkanlık döneminin ilk gününde, Biden yönetiminin "Batı Şeria'da güvenliği zedeleyen aşırılıkçı Yahudi yerleşimcilere yaptırım öngören" kararnamesini kaldırmıştı.

Uluslararası hukuka göre Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki gasplar yasa dışı

İşgal altındaki Batı Şeria'da 451 bin, Doğu Kudüs'te ise yaklaşık 230 bin İsrailli, Filistin topraklarını gasbediyor.

Uluslararası hukuka göre Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki bu gasplar yasa dışı sayılıyor.