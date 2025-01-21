Trump'tan İsrail'e Destek Kararı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Trump'tan İsrail'e Destek Kararı

Trump, Biden'ın yaptırımlarını kaldırdı, aşırı sağcılar kararı memnuniyetle karşıladı.

21.01.2025 12:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Joe Biden yönetiminin " Batı Şeria'da güvenliği zedeleyen aşırılıkçı Yahudi yerleşimcilere yaptırım öngören" kararnamesini kaldırmasını İsrail'de aşırı sağcılar memnuniyetle karşıladı.

Dini Siyonizm Partisi lideri Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ve Yahudi Gücü Partisi Itamar Ben-Gvir, Trump'ın kararından duydukları mutluluğu X sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımla dile getirdi.

ABD Başkanı Trump'a teşekkür eden Maliye Bakanı Smotrich, Biden yönetiminin Batı Şeria'da Filistinlilerinin topraklarını gasbeden İsraillilere yönelik yaptırımlarının, İsrail'in iç işlerine bir müdahale olduğunu öne sürdü.

Smotrich, "İsrail Devleti, ulusal güvenliğimizi daha da artırmak, yerleşimi anavatanımızın tüm bölgelerine yaymak ve İsrail'in dünyadaki konumunu güçlendirmek için verimli işbirliğinin devam etmesini dört gözle beklemektedir." ifadelerini kullanarak Batı Şeria'daki Filistinlilere ait topraklara yönelik yeni gaspların sinyalini verdi.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının yürürlüğe girmesinin ardından partisinin diğer bakanlarıyla birlikte kabinedeki görevinden ayrılan eski Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir, söz konusu kararın uzun yıllara dayanan bir adaletsizliğin düzeltilmesi olduğunu iddia etti.

Ben-Gvir, ABD'nin Hamas'a yönelik politikasını anlaşmalara izin vermeyecek şekilde değiştirmesi talebinde bulundu.

Trump, Batı Şeria'daki Filistin topraklarını gasbeden İsraillilere ilişkin yaptırımları kaldırmıştı

Eski ABD Başkanı Biden, 1 Şubat 2024'te, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere karşı şiddet uygulayan ve topraklarını gasbeden aşırılıkçı Yahudi yerleşimcilere yaptırım öngören bir başkanlık kararnamesini imzalamıştı.

Söz konusu kararnameden sonra ABD Dışişleri Bakanlığı, Batı Şeria'daki bazı aşırılıkçı Yahudi yerleşimcilere yaptırım kararı almıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, ikinci başkanlık döneminin ilk gününde, Biden yönetiminin "Batı Şeria'da güvenliği zedeleyen aşırılıkçı Yahudi yerleşimcilere yaptırım öngören" kararnamesini kaldırmıştı.

Uluslararası hukuka göre Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki gasplar yasa dışı

İşgal altındaki Batı Şeria'da 451 bin, Doğu Kudüs'te ise yaklaşık 230 bin İsrailli, Filistin topraklarını gasbediyor.

Uluslararası hukuka göre Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki bu gasplar yasa dışı sayılıyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Donald Trump, Donald Trump, Batı Şeria, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trump'tan İsrail'e Destek Kararı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:19 10 kişiye mezar olan otel tek gecelik fiyatıyla gündem oldu 10 kişiye mezar olan otel tek gecelik fiyatıyla gündem oldu
10:21 Yetkililer uyardı: 10 kişiye mezar olan otel her an çökebilir Yetkililer uyardı: 10 kişiye mezar olan otel her an çökebilir
10:17 Ümit Özdağ’ın gözaltına alınmasına Sinan Oğan’dan ilk yorum Ümit Özdağ'ın gözaltına alınmasına Sinan Oğan'dan ilk yorum
10:16 Trump hızlı başladı: ABD DSÖ’den çıktı, kongre baskını suçluları toplu affedildi Trump hızlı başladı: ABD DSÖ'den çıktı, kongre baskını suçluları toplu affedildi
06:44 Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki otelde yangın: 10 ölü, 32 yaralı Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otelde yangın: 10 ölü, 32 yaralı
16:41 Çin’de toplu katliam yapan iki kişi idam edildi Çin'de toplu katliam yapan iki kişi idam edildi
16:35 Feyza Civelek yine Kızılcık Şerbeti senaryosunu açıkladı ’’Ünalların evine maymun geliyor’’ Feyza Civelek yine Kızılcık Şerbeti senaryosunu açıkladı! ''Ünalların evine maymun geliyor''
16:30 Ahmetcan Kaplan, ezeli rakibe gidiyor Ahmetcan Kaplan, ezeli rakibe gidiyor
16:30 Okuldaki tepki çeken görüntüler sonrası 10 eğitimci görevden uzaklaştırıldı Okuldaki tepki çeken görüntüler sonrası 10 eğitimci görevden uzaklaştırıldı
16:26 Türkiye iade etti, İran idama mahkum etti Türkiye iade etti, İran idama mahkum etti
16:24 Futbolseverlere müjde TRT dev maçı şifresiz yayınlayacak Futbolseverlere müjde! TRT dev maçı şifresiz yayınlayacak
16:18 Okul müdürü ve kadın öğretmen, ofiste uygunsuz görüntüleri ortaya çıkınca açığa alındı Okul müdürü ve kadın öğretmen, ofiste uygunsuz görüntüleri ortaya çıkınca açığa alındı
16:14 Narin davasında anne Yüksel Güran’ın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi Narin davasında anne Yüksel Güran'ın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2025 12:55:16. #1.12#
SON DAKİKA: Trump'tan İsrail'e Destek Kararı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.