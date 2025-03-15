Trump'tan Kursk'ta Katliam Uyarısı

(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya'ya Kursk'ta "dehşet verici bir katliamdan" kaçınılması çağrısında bulunmasının ardından Moskova, Rusya'nın batısındaki Kursk bölgesinde kuşatılan Ukrayna askerlerinin teslim olmaları halinde "hayatlarının bağışlanacağını" açıkladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin Güvenlik Konseyi'ne hitaben yaptığı konuşmada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kursk bölgesinde katliamdan kaçınma çağrısını okuduğunu söyledi. Ukrayna askerlerini, sivilleri hedef almakla suçlayan Putin, bunu terörizm olarak niteledi. Putin, Trump'ın insani durumları göz önünde bulundurma çağrısını anladığını belirterek "Bu bağlamda, (Ukrayna askerlerinin) silahlarını bırakıp teslim olmaları durumunda, uluslararası hukuk ve Rusya Federasyonu yasalarına uygun olarak hayatlarının ve onurlu muamelenin garanti edileceğini vurgulamak isterim. ABD Başkanı'nın çağrısını etkili bir şekilde uygulamak için, Ukrayna'nın askeri birimlerinin silahlarını bırakıp teslim olmaları için askeri-politik liderliğinden bir emir gerekmektedir."

ABD Başkanı Donald Trump, dün sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda, Rusya'nın batısındaki Kursk bölgesinin Moskova tarafından "tamamen kuşatıldığını" ve savunmasız olduğunu belirttiği Ukraynalı askerlerin hayatının bağışlanması için Putin'e talepte bulunduğunu belirtmişti.

Ukraynali yetkililer, Kursk'ta askerlerinin kuşatıldığını yalanlayarak bunun Rusya'nın uydurması olduğunu belirtirken; Devlet Başkanı Volodimir Zelenski Kursk'taki durumun "çok zor" olduğunu söyledi.

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitri Medvedev, sosyal medyada yaptığı paylaşımda Kursk'taki Ukraynalı askerler için "Eğer silahlarını bırakmayı reddederlerse, hepsi metodik bir şekilde ve acımasızca yok edilecektir" ifadesini kullandı.