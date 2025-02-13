Trump'tan Medya İddiası: İade Edilsin - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Trump'tan Medya İddiası: İade Edilsin

Trump, bazı medya kuruluşlarının Biden yönetiminden aldığı paraların vergi mükelleflerine iade edilmesini savundu.

13.02.2025 18:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, bazı ABD haber kuruluşlarının eski Başkan Joe Biden yönetiminden yüklü miktarda para aldığını öne sürerek, bu fonların vergi mükelleflerine iade edilmesi gerektiğini savundu.

Başkan Trump, Truth Social adlı sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımlarda, Reuters, Politico ve The New York Times gibi medya kuruluşlarının federal kurumlar tarafından mali olarak desteklendiğini iddia etti ve bu ödemelerin haber içeriğini etkileme amacı taşıdığını öne sürdü.

Trump, ABD'li milyarder Elon Musk'ın başında olduğu Hükümet Verimliliği Departmanının (DOGE) konuyla ilgili verilerine atıf yaparak, "Radikal solcu Reuters'ın, Savunma Bakanlığı tarafından 'geniş çaplı sosyal aldatmaca' çalışması için 9 milyon dolar aldığı ortaya çıktı. Parayı geri verin hemen." diye yazdı.

Politico'yu da hedef alarak, kuruluşun neden milyonlarca dolar aldığını soran Trump, "DOGE: Politico'ya hiçbir şey yapmadan neden milyonlarca dolar ödendi? Basını satın mı alıyorlar? parayı vergi mükelleflerine geri ödeyin." ifadelerini kullandı.

The New York Times'ın da hükümet fonlarından yararlandığını ima eden Trump, "(Joe Biden yönetimi) Batmakta olan The New York Times'a ne kadar ödedi? Onu ayakta tutan bu para mı? Basını satın alıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Sosyal Medya, Donald Trump, Donald Trump, Politika, Hükümet, Ekonomi, Güncel, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trump'tan Medya İddiası: İade Edilsin - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:12 Discord’a erişim engeli kaldırıldı Discord'a erişim engeli kaldırıldı
18:42 Zahide Yetiş’e Hulki Cevizoğlu destek çıktı: Kadın vekillerimiz sembolik şiddet uyguladı Zahide Yetiş'e Hulki Cevizoğlu destek çıktı: Kadın vekillerimiz sembolik şiddet uyguladı
17:20 Diyanet’in soruşturma başlattığı Halil Konakçı’ya Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral’dan destek Diyanet'in soruşturma başlattığı Halil Konakçı'ya Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan destek
16:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Trump’a: Dünya barışı için büyük tehdit Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a: Dünya barışı için büyük tehdit
16:23 AK Parti Sözcüsü Çelik’ten TÜSİAD’a sert tepki AK Parti Sözcüsü Çelik'ten TÜSİAD'a sert tepki
08:32 Sinem Kobal’dan ’Aile Albümü’ paylaşımı Sinem Kobal'dan 'Aile Albümü' paylaşımı
08:20 2024 yılında yakalama kararı olan ve aranan 197 bin 940 şüpheli yakalandı 2024 yılında yakalama kararı olan ve aranan 197 bin 940 şüpheli yakalandı
08:10 Ameliyat masasında hastayla ’’pazarlık’’ skandalı Muhasebeci odaya kadar girdi Ameliyat masasında hastayla ''pazarlık'' skandalı! Muhasebeci odaya kadar girdi
07:53 Kartlar havada uçuştu Son saniyede gelen gol ortalığı savaş alanına çevirdi Kartlar havada uçuştu! Son saniyede gelen gol ortalığı savaş alanına çevirdi
07:43 32 il için kar yağışı uyarısı 12 kentte kuvvetli görülecek 32 il için kar yağışı uyarısı! 12 kentte kuvvetli görülecek
07:42 Benfica Monaco’yu deplasmanda yendi İşte Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları Benfica Monaco'yu deplasmanda yendi! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
07:38 Kılıçdaroğlu’nun avukatı gazetecileri hedef aldı: Peker’e hak vereceğimi düşünmezdim Kılıçdaroğlu'nun avukatı gazetecileri hedef aldı: Peker'e hak vereceğimi düşünmezdim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2025 19:33:42. #1.12#
SON DAKİKA: Trump'tan Medya İddiası: İade Edilsin - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.