Trump'tan Medya İddiası: İade Edilsin

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ABD Başkanı Donald Trump, bazı ABD haber kuruluşlarının eski Başkan Joe Biden yönetiminden yüklü miktarda para aldığını öne sürerek, bu fonların vergi mükelleflerine iade edilmesi gerektiğini savundu.

Başkan Trump, Truth Social adlı sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımlarda, Reuters, Politico ve The New York Times gibi medya kuruluşlarının federal kurumlar tarafından mali olarak desteklendiğini iddia etti ve bu ödemelerin haber içeriğini etkileme amacı taşıdığını öne sürdü.

Trump, ABD'li milyarder Elon Musk'ın başında olduğu Hükümet Verimliliği Departmanının (DOGE) konuyla ilgili verilerine atıf yaparak, "Radikal solcu Reuters'ın, Savunma Bakanlığı tarafından 'geniş çaplı sosyal aldatmaca' çalışması için 9 milyon dolar aldığı ortaya çıktı. Parayı geri verin hemen." diye yazdı.

Politico'yu da hedef alarak, kuruluşun neden milyonlarca dolar aldığını soran Trump, "DOGE: Politico'ya hiçbir şey yapmadan neden milyonlarca dolar ödendi? Basını satın mı alıyorlar? parayı vergi mükelleflerine geri ödeyin." ifadelerini kullandı.

The New York Times'ın da hükümet fonlarından yararlandığını ima eden Trump, "(Joe Biden yönetimi) Batmakta olan The New York Times'a ne kadar ödedi? Onu ayakta tutan bu para mı? Basını satın alıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.