Trump'tan Rusya'ya Yaptırım Kararı - Son Dakika
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Trump'tan Rusya'ya Yaptırım Kararı

27.05.2025 10:37
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Trump, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sonrası yaptırımları artırmayı planlıyor.

Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın bu hafta içerisinde Rusya'ya karşı yaptırımları artırma kararı alacağını öne sürdü.

WSJ'nin konu hakkında bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberine göre Trump, Rusya'nın son birkaç günde Ukrayna'ya gerçekleştirdiği saldırıların ardından Moskova'ya yaptırımları artırmayı planlıyor.

Yetkililer, yaptırımların amacının, Ukrayna ile 30 günlük bir ateşkes de dahil olmak üzere müzakere masasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin üzerinde baskı kurmak olabileceğini öne sürdü.

Trump'ın Rusya-Ukrayna arasındaki barış müzakerelerinden "yorulduğunu" aktaran yetkililer, "son bir hamlenin" işe yaramaması durumunda ABD'nin müzakerelerden tamamen çekilmeyi düşündüğünü ifade etti.

Yetkililer, Trump'ın düşüncelerinin, "ateşkesi kabul etmesine rağmen daha fazla çatışmayı teşvik ettiğini düşündüğü" Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'e duyduğu hoşnutsuzluktan etkilendiğini belirtti.

Trump'ın Rusya'ya uygulanacak ilave yaptırımların Rusya'nın savaşma kabiliyetini engellemeyeceğine inandığını belirten yetkililer, ABD Başkanı'nın yeni yaptırımların iki ülkenin ekonomik ilişkilerini canlandırma çabalarını sekteye uğratacağını düşündüğünü öne sürdü.

Yetkililer, "Trump'ın Putin'i tanıdığını ve şahsi bir iyilik olarak savaşı sona erdireceğini" düşündüğünü, ancak geçen hafta "Putin'in ateşkesi imzalamayı reddetmesinin üzerine" düşüncelerinin değiştiğini öne sürdü.

Öte yandan WSJ'ye açıklamada bulunan Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, "Başkan Trump müzakere edilmiş bir barış anlaşması görmek istediğini açıkça ifade etti ve akıllıca bir şekilde tüm seçenekleri masada tuttu." ifadelerini kullandı.

Trump'ın Putin'le ilgili paylaşımı

Trump, Truth Social sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Putin ile uzun süredir çok iyi ilişkiler yürüttüklerine işaret ederek, "Ancak ona bir şeyler oldu. Tamamen çıldırdı. Gereksiz yere birçok insanı öldürüyor." ifadesini kullanmıştı.

Trump, Rusya'nın Ukrayna'ya "durup dururken" füze ve insansız hava araçlarıyla saldırdığını belirterek, "(Putin'in) Her zaman Ukrayna'nın tamamını istediğini söylemiştim sadece bir kısmını değil. Şimdi belki de bu doğru çıkıyor ama eğer bunu yaparsa bu Rusya'nın çöküşüne yol açar." değerlendirmesini yapmıştı.

Aynı paylaşımda Zelenskiy'i de eleştiren Trump, "Başkan Zelenskiy bu şekilde konuşarak ülkesine hiçbir iyilik yapmıyor. Ağzından çıkan her şey sorun yaratıyor, bundan hoşlanmıyorum, buna bir son verse iyi olur." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trump'tan Rusya'ya Yaptırım Kararı - Son Dakika

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