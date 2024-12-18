Trump'tan Trudeau'ya Vali İfadesi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Trump'tan Trudeau'ya Vali İfadesi

Trump, Trudeau'yu 'vali' olarak nitelendirip Freeland'ın istifasını eleştirdi.

18.12.2024 00:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, Kanada Başbakanı Justin Trudeau'yu bir kez daha "vali" olarak niteledi.

Donald Trump, Truth Social adlı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Maliye bakanı istifa ederken ya da Vali Justin Trudeau tarafından kovulurken, Büyük Kanada Eyaleti şaşkına döndü." ifadesini kullandı.

Trudeau'ya "vali" diye hitap edip dalga geçen Trump, Kanada Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı olarak görev yapan ancak dün istifa eden Chrystia Freeland'ın davranışlarının "zararlı" olduğunu belirtti.

Trump, ayrıca Kanada için kullandığı "büyük eyalet" ifadesini de tekrarladı.

Donald Trump, başkanlık görevini devraldığında Meksika ve Kanada'dan gelen tüm ürünlere yüzde 25, Çin'den gelen ürünlere ise ilave yüzde 10 gümrük vergisi uygulayacağını duyurmuştu.

Trudeau ise verginin yüzde 25 artırılmasının Kanada ekonomisini olumsuz etkileyeceğini söylemişti.

Trump, Truth Social sosyal medya hesabından 10 Aralık'ta yaptığı paylaşımda "Geçen akşam Büyük Kanada Eyaletinin Valisi Justin Trudeau'yla akşam yemeği yemek büyük bir zevkti." ifadesini kullanarak Trudeau ile dalga geçmişti.

Freeland ise 16 Aralık'ta "ülke için en iyi yol konusunda" artık Trudeau ile aynı fikirde olmadığını belirterek, kabineden istifa ettiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Justin Trudeau, Donald Trump, Donald Trump, Politika, Ekonomi, Maliye, Kanada, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trump'tan Trudeau'ya Vali İfadesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:29 Sokak röportajında skandal Kürdistan sözleri Sokak röportajında skandal Kürdistan sözleri
20:09 ABD’li senatörlerden Suriye üzerinden Türkiye’ye küstah tehdit ABD'li senatörlerden Suriye üzerinden Türkiye'ye küstah tehdit
19:27 Suriye’deki Türkmen komutanlardan Bahçeli’ye ziyaret Suriye'deki Türkmen komutanlardan Bahçeli'ye ziyaret
19:08 BM Uluslararası Göç Örgütü, ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı BM Uluslararası Göç Örgütü, ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı
19:02 Diyarbakır’da kaybolan 12 yaşındaki kız çocuğu aranıyor Diyarbakır'da kaybolan 12 yaşındaki kız çocuğu aranıyor
09:07 Onu daha önce böyle görmediniz: Icardi’nin son hali içler acısı Onu daha önce böyle görmediniz: Icardi'nin son hali içler acısı
09:00 3 aday var: Arda Güler’in yeni hocası sürpriz isim olabilir 3 aday var: Arda Güler'in yeni hocası sürpriz isim olabilir
08:51 Melisa Ilıcalı’dan Şeyma Subaşı’na tatil isyanı Melisa Ilıcalı'dan Şeyma Subaşı'na tatil isyanı
08:21 Esenyurt’ta bir kadın, apartman kapısı önüne tuvaletini yaptı Esenyurt'ta bir kadın, apartman kapısı önüne tuvaletini yaptı
08:07 Esad’ın devrilmesi sonrası İran, 30 milyar dolarlık alacağını talep etti Esad'ın devrilmesi sonrası İran, 30 milyar dolarlık alacağını talep etti
07:44 Pentagon Sözcüsü Ryder’ı köşeye sıkıştıran Türkiye sorusu Pentagon Sözcüsü Ryder'ı köşeye sıkıştıran Türkiye sorusu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2024 21:50:27. #1.11#
SON DAKİKA: Trump'tan Trudeau'ya Vali İfadesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.