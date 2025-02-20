Trump'tan Ukrayna ve Rusya Açıklamaları - Son Dakika
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Trump'tan Ukrayna ve Rusya Açıklamaları

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Trump, Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesi için anlaşma yapabileceklerini ve Ukrayna'da seçim zamanı olduğunu belirtti.

20.02.2025 07:16
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ABD Başkanı Donald Trump, Rusya- Ukrayna savaşının sona ermesi için Moskova ile bir anlaşma yapabileceklerini kaydederek, Ukrayna'da ise artık seçimlerin yapılmasının zamanının geldiğini söyledi.

ABD Başkanı Trump, Florida'dan Washington'a dönerken uçakta basın mensuplarına gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Trump, Ukrayna'da uzun zamandır seçimlerin yapılmadığına işaret ederek, "Artık seçim zamanı geldi. Uzun zamandır seçim olmamıştı. Artık seçim zamanı ve aynı zamanda (ABD'nin Ukrayna'ya sağladığı) tüm paraya ne olduğunu öğrenmenin de zamanı geldi." dedi.

Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesine yönelik Moskova ile başlayan görüşmelerin iyi gittiğini kaydeden Trump, "Rusya ile çok iyi gidiyoruz. Rusya ile onun (Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'in) yapamadığı bir şeyi yapacağız. Potansiyel olarak milyonlarca insanın daha öldürülmesini durdurmak için Rusya ile bir anlaşma yapabiliriz." şeklinde konuştu.

"Kartlar biraz Rusya'nın elinde"

"Bence Ruslar savaşın bittiğini görmek istiyor. Kartlar biraz onların elinde çünkü çok fazla toprak ele geçirdiler" ifadesini kullanan Trump, söz konusu müzakerelerde Moskova'nın Kiev karşısında avantajlı olduğunu ima etti.

Ukrayna için 350 milyar dolar harcadıklarını savunan ve bu paranın karşılığında bu ülkeden değerli toprak madenlerine ilişkin bir anlaşma talep ettiklerini söyleyen Trump, daha önce ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'i Kiev'e gönderdiğini ancak Zelenskiy'nin önüne konan anlaşmaya imza atmadığını ifade etti.

Macron ve Starmer Washington'a geliyor

Trump, bir soru üzerine İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kısa süre içinde Washington'a geleceğini belirtti.

Net bir tarih ifade etmekten kaçınan Trump, "Belki pazartesi olabilir." dedi.

"Çin Devlet Başkanı Şi ile iyi bir ilişkim var"

ABD Başkanı Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile iyi bir ilişkisinin olduğunu kaydederek, "Devlet Başkanı Şi ile harika bir ilişkimiz olduğunu düşünüyorum. Ama unutmayın, o Çin'i seviyor, ben de ABD'yi seviyorum. Yani burada biraz rekabet var, ancak Devlet Başkanı Şi ile olan ilişkimin harika bir ilişki olduğunu söyleyebilirim." yorumunu yaptı.

Trump, bir soru üzerine, Çin'le bir ticaret anlaşması yapmalarının da mümkün olduğunu belirtti.

Grönland'a sahip olmak zorundayız

Trump bir soru üzerine, Grönland ile ilgili önceki açıklamalarını bir kez daha yineledi.

ABD Başkanı, "Ulusal güvenlik açısından Grönland'a sahip olmak zorundayız. Yıllar önce Grönland'dan bahsediyorlardı ama şimdi modern silahlar, uçaklar ve hız sayesinde çok daha fazla bahsediyorlar. Tüm bu hususlardan dolayı Grönland'a sahip olmak zorundayız." değerlendirmesini yaptı.

TikTok konusunda Çin'le görüşeceğiz

Öte yandan Trump, TikTok'u satın almak isteyen birçok kişi olduğuna işaret ederek bu konuda öncelikle Çin'le görüşeceklerini dile getirdi.

Trump, "Bence TikTok'la ilgili iyi bir şeyler yapma şansımız var ancak bu konuda Çin ile de konuşacağız. Bunun bir tarafı var mı, tabii ki var ama Tiktok'u hayatta tutmak ve onunla iyi bir iş çıkaracak birine satmak harika olurdu." ifadesini kullandı.

Trump\'tan Ukrayna ve Rusya Açıklamaları
Kaynak: AA

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