Trump'tan Yeni Tarifelerle Ticaret Açığını Kapatma Planı - Son Dakika
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Trump'tan Yeni Tarifelerle Ticaret Açığını Kapatma Planı

Trump, ticaret açıklarını kapatmak için yeni tarifeler uygulayacağını duyurdu ve AB ile Çin'le müzakerelere başlandı.

07.04.2025 10:16
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ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin, Avrupa Birliği (AB), Çin ve diğer pek çok ülke ile ticaretinde finansal açıkların bulunduğunu ve bu sorunu çözmenin tek yolunun tarife uygulamak olduğunu belirtti.

Trump, Truth Social sosyal medya platformundan, uyguladığı tarifelere ilişkin açıklama yaptı.

Eski ABD Başkanı Joe Biden döneminde bu ülkelerle olan ticaret fazlalığının ABD'nin yükünü arttırdığını savunan Trump, bunu hızlıca tersine çevireceğini belirterek, "Bir gün insanlar tarifelerin ABD için çok güzel bir şey olduğunu anlayacaklar." ifadesini kullandı.

Donald Trump, "Çin, Avrupa Birliği ve diğer birçok ülkeyle büyük finansal açığımız var. Bu sorunu çözmenin tek yolu, şu anda ABD'ye on milyarlarca dolar getiren tarifeler." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett, 50'yi aşkın ülkenin, ABD Başkanı Trump'ın uygulayacağı tarifeleri müzakere etmek üzere Beyaz Saray ile temasa geçtiğini kaydetmişti.

Trump'ın uyguladığı tarifeler

Trump, 2 Nisan'da ABD'ye ithal edilen tüm ürünlere eşi benzeri görülmemiş gümrük vergileri getiren kararnameyi imzalamıştı.

Kararname kapsamında, ABD'nin birçok ticaret partnerine uyguladığı tarife oranları, yüzde 10 ila yüzde 50 arasında değişiyor.

Bu kapsamda, ülkenin ithalat yaptığı başlıca ticaret partnerlerinden Avrupa Birliği'ne yüzde 20, Çin'e yüzde 34, Vietnam'a yüzde 46, Tayvan'a yüzde 32, Japonya'ya yüzde 24, Hindistan'a yüzde 26, Güney Kore'ye yüzde 25, Tayland'a yüzde 36, İsviçre'ye yüzde 31, Endonezya'ya yüzde 32, Malezya'ya yüzde 24, Kamboçya'ya yüzde 49, Güney Afrika'ya yüzde 30, Bangladeş'e yüzde 37 ve İsrail'e yüzde 17 tarife getirilmesi planlanıyor.

Türkiye, Birleşik Krallık, Brezilya, Avustralya, Birleşik Arap Emirlikleri, Yeni Zelanda, Mısır ve Suudi Arabistan'ın aralarında olduğu bazı ülkeler için yüzde 10 gümrük vergisi uygulanması öngörülüyor.

Öte yandan, pek çok ülke ve AB, Trump'ın tarifelerine tepki göstermiş, bu oranların ABD ile müzakere edileceğini bildirmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trump'tan Yeni Tarifelerle Ticaret Açığını Kapatma Planı - Son Dakika

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