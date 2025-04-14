Trump, Zelenskiy'i beceriksizlikle suçladı: Kazanamayacağın bir savaşa girişmemeniz gerekir - Son Dakika
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Trump, Zelenskiy'i beceriksizlikle suçladı: Kazanamayacağın bir savaşa girişmemeniz gerekir

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ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'i beceriksizlikle suçlayarak, "Kazanamayacağın bir savaşa girişmemeniz gerekir" dedi. Zelenskiy'i eleştirmeye devam eden Trump, "Sizden 20 kat büyük birine karşı savaş başlatıp sonra da insanların size füze vermesini umamazsınız" ifadelerini kullandı.

14.04.2025 21:19
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ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele ile bir araya geldi.

Trump, Zelenskiy'i beceriksizlikle suçladı: Kazanamayacağın bir savaşa girişmemeniz gerekir

"BU HİÇ BAŞLAMAMIŞ OLMASI GEREKEN BİR SAVAŞ"

Görüşmenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Trump, eski Başkan Joe Biden'ın Ukrayna'daki savaşı engellemek için yapması gereken tek şeyin petrol fiyatlarını aşağıda tutmak olduğunu fakat bunu yapmadığını söyledi. Trump, "Bu hiç başlamamış olması gereken bir savaş. Büyük bir suistimal söz konusu. Şimdi ortada topraklarının yüzde 25'ini ve en güzel topraklarını kaybetmiş bir ülke ve milyonlarca ölü var" dedi.

    "BİDEN VE ZELENSKİY'NİN BUNU DURDURMASI, PUTİN'İN İSE HİÇ BAŞLATMAMIŞ OLMASI GEREKİYORDU"

    Ukrayna'da her iki taraftan haftada ortalama 2 bin 500 kişinin hayatını kaybettiğini ileri süren Trump, "Biden'ın bunu durdurması gerekiyordu. Zelenskiy'in bunu durdurması gerekiyordu. Putin'in ise savaşı hiç başlatmamış olması gerekiyordu. Hepsi suçlu" dedi.

    Trump, Zelenskiy'i beceriksizlikle suçladı: Kazanamayacağın bir savaşa girişmemeniz gerekir

    ZELENSKİY'İ BECERİKSİZLİKLE SUÇLADI: KAZANAMAYACAĞIN BİR SAVAŞA GİRİŞMEMENİZ GEREKİR

    Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'i beceriksizlikle suçlayan Trump, "Kazanamayacağın bir savaşa girişmemeniz gerekir. Yani, sizden 20 kat büyük birine karşı savaş başlatıp sonra da insanların size füze vermesini umamazsınız. Bu şekilde olmaz" dedi.

    "ÜÇ KİŞİ YÜZÜNDEN MİLYONLARCA İNSAN ÖLDÜ"

    Ukrayna- Rusya Savaşı'ndaki can kayıplarından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Biden ve Zelenskiy'i sorumlu tutan Trump, "Üç kişi yüzünden milyonlarca insan öldü. Bir numara Putin, iki numara ne yaptığını bilmiyor olsa da Joe Biden ve üç numara Zelenskiy. Benim yapabileceğim tek şey, bunu durdurmaya çalışmak. Tek istediğim şey ölümleri durdurmak. Bence bu konuda iyi ilerliyoruz. Yakında çok iyi bazı öneriler duyacağınızı düşünüyorum" dedi.

    Trump, Zelenskiy\'i beceriksizlikle suçladı: Kazanamayacağın bir savaşa girişmemeniz gerekir
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    Kaynak: İHA

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    Son Dakika Güncel Trump, Zelenskiy'i beceriksizlikle suçladı: Kazanamayacağın bir savaşa girişmemeniz gerekir - Son Dakika

    Sizin düşünceleriniz neler ?

      Yorumlar (6)

    • Salih Ygt:
      senin ülken ortadoğuda neler yaptı söyle bakalım ? 35 3 Yanıtla
    • Mahirkral1988!:
      gmun aveli adamı gazladınız gazladınız bilerek yaptınız tabiki..şimdi niye savaşa girdiniz diyor gt abd 20 1 Yanıtla
    • Tuna Han:
      ABD ve İsrail plan belli abd Rusya ya şirin görünmek istiyor sebep iran bunu ben bile görüyorum İsrail ile ABD İran'a girecek Rusya orada ayak bağı olsun istemiyorlar 16 2 Yanıtla
    • Mesut Çakar:
      Trump çok akıllı bir adam… şunu anlatmak istiyor… daha çok toprak kaybedersen daha büyük rusya yaratırsın rakibimin büyümesini istemem burda kes bu işi 5 4 Yanıtla
    • Recep Şehitoğlu:
      O mu girişti ABD mi kaybeden ABD dır. 8 0 Yanıtla
    • oktay sayar:
      abd ne dediyse tersini yaptı,Rusya'nın güçlenmesini istemeyecek,ona göre oyun kuracak 4 0 Yanıtla
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