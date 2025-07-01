Trump, Tarife Uzatmayacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Trump, Tarife Uzatmayacak

01.07.2025 23:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Trump, tarife erteleme süresini uzatmayacak ve ülkelerle gümrük vergisi mektubu gönderecek.

NEW ABD Başkanı Donald Trump, tarife erteleme süresini uzatmayı düşünmediğini belirterek, birçok ülkeye ödemeleri gereken gümrük vergisi oranlarını içeren mektuplar göndereceğini bildirdi.

ABD Başkanı Trump, Florida dönüşü Air Force One uçağında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Tarifelere verilen arayı 9 Temmuz'dan sonraya uzatmayı düşünüp düşünmediği sorusu üzerine Trump, "Hayır, bunu düşünmüyorum." dedi.

Trump, Japonya ile ticaret anlaşması yapılıp yapılmayacağından emin olmadığını dile getirerek, Japonya ve diğer ülkelerin "ABD'yi 30-40 yıldır kazıkladığı için şımardığını" öne sürdü.

Japonya'nın ihtiyacı olduğu halde ABD'den pirinç almadığını ifade eden Trump, bu ülkenin ayrıca milyonlarca otomobil gönderdiği halde kendilerinden otomobil ithal etmediğini belirtti.

Trump, ABD'nin Japonya ile harika bir ortaklığı olduğunu ancak ülkenin ticaret konusunda kendilerine adaletsiz davrandığını savunarak, "O günler geride kaldı. Bu yüzden onlara bir mektup yazacağım ve 'Size çok teşekkür ediyoruz ve ihtiyacımız olan şeyleri yapamayacağınızı biliyoruz, bu nedenle yüzde 30, yüzde 35 ya da bizim belirlediğimiz rakam neyse onu ödüyorsunuz.' diyeceğim. Çünkü bildiğiniz gibi Japonya ile de çok büyük bir ticaret açığımız var ve bu Amerikan halkı için çok adaletsiz bir durum." diye konuştu.

ABD Başkanı Trump, ülkelere mektup yazacaklarını ve ABD'de iş yapmalarına izin vermek için ödemek zorunda oldukları tarifeleri bildireceklerini yineledi.

Trump, ABD'de enflasyon olmadığını ve faiz oranlarının düşmesi gerektiğini belirterek, 3 puan faiz indirimi yapılmamasının ülkeye neredeyse 1 trilyon dolara mal olacağını anlattı.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'a yönelik "Ancak bir morona sahibiz." ifadesini kullanan Trump, Powell'ın yerine geçebilecek 2-3 aday belirlediğini kaydetti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Jerome Powell, Donald Trump, Donald Trump, Politika, Japonya, Ekonomi, Finans, Güncel, Fed, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trump, Tarife Uzatmayacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Osimhen’in futbol oynadığı saha gündem oldu Osimhen'in futbol oynadığı saha gündem oldu
Yapay zekayla vurgun yapan çeteler Abdullah Gül’ü de isyan ettirdi Yapay zekayla vurgun yapan çeteler Abdullah Gül'ü de isyan ettirdi
İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne operasyon Tunç Soyer de gözaltında İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon! Tunç Soyer de gözaltında
Bazı üniversitelerde yeni fakülte ve enstitüler kuruldu, bazıları kapatıldı Bazı üniversitelerde yeni fakülte ve enstitüler kuruldu, bazıları kapatıldı
3 ildeki yangınlar sürüyor Birçok ev küle döndü, gerilim hattı bomba gibi patladı 3 ildeki yangınlar sürüyor! Birçok ev küle döndü, gerilim hattı bomba gibi patladı
Otoyolda korkunç manzara Kafalarını kesip köprüye astılar Otoyolda korkunç manzara! Kafalarını kesip köprüye astılar
Denizde kaybolan 18 yaşındaki gençten acı haber Denizde kaybolan 18 yaşındaki gençten acı haber
Çağatay Ulusoy’dan sezon finali sonrası radikal imaj değişikliği Çağatay Ulusoy'dan sezon finali sonrası radikal imaj değişikliği
İş insanı Ali Altınbaş hayatını kaybetti İş insanı Ali Altınbaş hayatını kaybetti
Leman protestoları sırasında binaya tırmanıp Tevhit bayrağı astı Leman protestoları sırasında binaya tırmanıp Tevhit bayrağı astı
Rüyasında öldüğünü gören 72 yaşındaki adam kendi mezarını kazdı Rüyasında öldüğünü gören 72 yaşındaki adam kendi mezarını kazdı

22:06
Ümit Özdağ’dan CHP mitingi yasağına “Leman“ gerekçesi
Ümit Özdağ'dan CHP mitingi yasağına "Leman" gerekçesi
21:21
Doğal gaza konutlarda yüzde 24.6
Doğal gaza konutlarda yüzde 24.6
20:10
Bakan Yumaklı son durumu paylaştı 3 şehrimizde yangınlar kısmen kontrol altında
Bakan Yumaklı son durumu paylaştı! 3 şehrimizde yangınlar kısmen kontrol altında
19:07
Yenidoğan duruşmasında avukatın sözleri ortalığı karıştırdı
Yenidoğan duruşmasında avukatın sözleri ortalığı karıştırdı
10:36
Rezervasyon yaptıkları otele giden çift büyük bir şok yaşadı
Rezervasyon yaptıkları otele giden çift büyük bir şok yaşadı
10:18
Bakan Işıkhan en düşük emekli maaşına zam müjdesini verdi İşte masadaki rakamlar
Bakan Işıkhan en düşük emekli maaşına zam müjdesini verdi! İşte masadaki rakamlar
10:14
Khloe Kardashian ne yaptırdıysa açıkladı Estetik listesi olay oldu
Khloe Kardashian ne yaptırdıysa açıkladı! Estetik listesi olay oldu
10:06
Muhammed Yakut hayatını kaybetti
Muhammed Yakut hayatını kaybetti
09:57
Sigorta ve kaskoda yeni dönem Pert şartları değişti
Sigorta ve kaskoda yeni dönem! Pert şartları değişti
09:55
Birinci sınıfa giden çocuğuna sorulan soru babayı öfkelendirdi
Birinci sınıfa giden çocuğuna sorulan soru babayı öfkelendirdi
09:40
Türkiye’nin mobilya devi İstikbal satılıyor
Türkiye'nin mobilya devi İstikbal satılıyor
09:25
Terör örgütü PKK’nın silah bırakma tarihi netleşti iddiası
Terör örgütü PKK'nın silah bırakma tarihi netleşti iddiası
09:21
Rüyasında öldüğünü gören 72 yaşındaki adam kendi mezarını kazdı
Rüyasında öldüğünü gören 72 yaşındaki adam kendi mezarını kazdı
09:20
Rihanna’nın bebeğinin cinsiyetini sevgilisi Rocky ağzından kaçırdı
Rihanna'nın bebeğinin cinsiyetini sevgilisi Rocky ağzından kaçırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2025 23:30:28. #7.11#
SON DAKİKA: Trump, Tarife Uzatmayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.