Trump: Ukrayna Barış Görüşmelerine Katılabilir

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WASHINGTON, 14 Şubat (Xinhua) -- ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna ve Rusya arasındaki çatışmayı sona erdirmek için Rusya ile yürütülen barış görüşmelerine Ukrayna'nın da katılabileceğini söyledi.

Trump, perşembe günü Beyaz Saray'da Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Onlar da bunun bir parçası. Ukrayna da olabilir; Rusya zaten katılıyor. Başka pek çok taraf da katılacak" dedi.

Trump, Ukrayna'daki çatışmanın nedenlerinden birinin Rusya'nın uzun süredir Ukrayna NATO üye olması olasılığına karşı çıkması olduğunu ifade etti.

Trump, "İlk günden beri Ukrayna'nın NATO üyesi olamayacağını söylediler. Bunu çok güçlü bir şekilde ifade ettiler. Aslında çatışmanın başlamasına neden olan şeyin bu olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

ABD'li ve Rus yetkililerin cuma günü Almanya'nın Münih kentinde bir araya geleceğini kaydeden Trump, bu toplantıya Ukrayna'nın da davet edildiğini söyledi.

Ayrıca bu üç ülkenin liderleri olmasa da üst düzey yetkililerinin çatışmayı sona erdirmek üzere önümüzdeki hafta Suudi Arabistan'da bir araya gelebileceğini belirten Trump,

"Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile birlikte çalışıyoruz. Devlet Başkanı Zelenskiy'in bir anlaşma yapmak istediğini biliyorum ve Devlet Başkanı Putin'in de bir anlaşma yapmak istediğini hissediyorum" dedi.