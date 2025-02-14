Trump: Ukrayna Barış Görüşmelerine Katılabilir - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Trump: Ukrayna Barış Görüşmelerine Katılabilir

Trump, Ukrayna'nın Rusya ile yürütülen barış görüşmelerine katılabileceğini duyurdu.

14.02.2025 17:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

WASHINGTON, 14 Şubat (Xinhua) -- ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna ve Rusya arasındaki çatışmayı sona erdirmek için Rusya ile yürütülen barış görüşmelerine Ukrayna'nın da katılabileceğini söyledi.

Trump, perşembe günü Beyaz Saray'da Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Onlar da bunun bir parçası. Ukrayna da olabilir; Rusya zaten katılıyor. Başka pek çok taraf da katılacak" dedi.

Trump, Ukrayna'daki çatışmanın nedenlerinden birinin Rusya'nın uzun süredir Ukrayna NATO üye olması olasılığına karşı çıkması olduğunu ifade etti.

Trump, "İlk günden beri Ukrayna'nın NATO üyesi olamayacağını söylediler. Bunu çok güçlü bir şekilde ifade ettiler. Aslında çatışmanın başlamasına neden olan şeyin bu olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

ABD'li ve Rus yetkililerin cuma günü Almanya'nın Münih kentinde bir araya geleceğini kaydeden Trump, bu toplantıya Ukrayna'nın da davet edildiğini söyledi.

Ayrıca bu üç ülkenin liderleri olmasa da üst düzey yetkililerinin çatışmayı sona erdirmek üzere önümüzdeki hafta Suudi Arabistan'da bir araya gelebileceğini belirten Trump,

"Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile birlikte çalışıyoruz. Devlet Başkanı Zelenskiy'in bir anlaşma yapmak istediğini biliyorum ve Devlet Başkanı Putin'in de bir anlaşma yapmak istediğini hissediyorum" dedi.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Donald Trump, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Ukrayna, Güncel, Dünya, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trump: Ukrayna Barış Görüşmelerine Katılabilir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:35 12 yaşındaki Esra’nın şüpheli ölümü Boynunda ip izleri tespit edildi 12 yaşındaki Esra'nın şüpheli ölümü! Boynunda ip izleri tespit edildi
16:53 Fenomen Merve Taşkın gözaltına alındı Fenomen Merve Taşkın gözaltına alındı
16:52 Naci Görür’den Bursa için korkutan uyarı Naci Görür'den Bursa için korkutan uyarı
15:56 Erdoğan, iki otomotiv devinin fabrika açacağı şehirleri duyurdu Erdoğan, iki otomotiv devinin fabrika açacağı şehirleri duyurdu
14:45 TÜSİAD YİK Başkanı hakkında soruşturma TÜSİAD YİK Başkanı hakkında soruşturma
23:49 Özel halk otobüsü şoförü direksiyonda fenalaştı, kazanın eşiğinden dönüldü Özel halk otobüsü şoförü direksiyonda fenalaştı, kazanın eşiğinden dönüldü
23:49 Türk futbolunda eşi benzeri yok: TFF’den Konyaspor’a tarihi ceza Türk futbolunda eşi benzeri yok: TFF'den Konyaspor'a tarihi ceza
23:33 İstanbul’da CHP’li belediyelere terör soruşturmasında 10 tutuklama İstanbul'da CHP'li belediyelere terör soruşturmasında 10 tutuklama
23:28 Ali Mahir Başarır ile Osman Gökçek arasında gergin anlar Başarır’ın anlattığı hikaye gündem oldu Ali Mahir Başarır ile Osman Gökçek arasında gergin anlar! Başarır'ın anlattığı hikaye gündem oldu
23:20 Mourinho’dan Anderlecht galibiyetine ilginç yorum: Çok iyi bir sonuç diyemem Mourinho'dan Anderlecht galibiyetine ilginç yorum: Çok iyi bir sonuç diyemem
23:17 Hastayla fiyat pazarlığına tutuşan hastaneyi bakanlık affetmedi Hastayla fiyat pazarlığına tutuşan hastaneyi bakanlık affetmedi
23:07 Okan Buruk’tan maç öncesi sitem dolu sözler: Florya’dan her şey çıkıyor maalesef Okan Buruk'tan maç öncesi sitem dolu sözler: Florya'dan her şey çıkıyor maalesef
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2025 18:46:24. #1.11#
SON DAKİKA: Trump: Ukrayna Barış Görüşmelerine Katılabilir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.