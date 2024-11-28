Trump, Ukrayna-Rusya Temsilcisi Adayını Açıkladı - Son Dakika
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Trump, Ukrayna-Rusya Temsilcisi Adayını Açıkladı

Trump, emekli general Keith Kellogg'u Ukrayna ve Rusya Özel Temsilcisi olarak aday gösterdi.

28.11.2024 10:47
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ABD'de seçilmiş başkan Donald Trump, Ukrayna ve Rusya Özel Temsilcisi olarak, emekli general Keith Kellogg'u aday gösterdi.

Trump, yeni dönemde oluşturacağı kabineyle ilgili atamalarını duyurmaya devam ediyor.

Kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social hesabından açıklama yapan Trump, Ukrayna ve Rusya Özel Temsilcisi adayını da duyurdu.

Trump, yeni kurulan bu makama, önceki başkanlığı döneminde kabinesinde yer alan emekli general Keith Kellogg'u aday gösterdiğini kaydetti.

Kellogg'un son derece hassas ulusal güvenlik rolleri dahil "seçkin askeri ve iş kariyerine" sahip olduğunu belirten Trump, "En başından beri benimle birlikteydi. Birlikte, güç yoluyla barışı sağlayacağız, ABD'yi ve dünyayı tekrar güvenli hale getireceğiz." ifadelerini kullandı.

Kellogg, 2018-2021 yıllarında dönemin Başkan Yardımcısı Mike Pence'in Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak görev yapmıştı.

ABD'nin seçilmiş başkanı Trump, göreve gelir gelmez Rusya-Ukrayna Savaşı'nı bitirmeye dönük adımlar atacağını açıklamış ve bu savaşın daha fazla uzamasını istemediğini belirtmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trump, Ukrayna-Rusya Temsilcisi Adayını Açıkladı - Son Dakika

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