Trump ve Suudi Arabistan'dan 600 Milyar Dolar Yatırım Anlaşması

RİYAD, 14 Mayıs (Xinhua) -- Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman (sağda oturan) ve ABD Başkanı Donald Trump (solda) Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da çeşitli anlaşmalara imza attı, 13 Mayıs 2025.

ABD Başkanı Donald Trump salı günü başkent Riyad'da gerçekleştirdiği görüşmede Suudi Arabistan'dan 600 milyar dolarlık yatırım taahhüdü aldı. Trump, Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırma sözü verdi. (Fotoğraf: Suudi Haber Ajansı/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)