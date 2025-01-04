Trump Yeni Adaylarını Açıkladı - Son Dakika
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Trump Yeni Adaylarını Açıkladı

Donald Trump, Dışişleri Sözcülüğü ve iki önemli görev için yeni adaylarını duyurdu.

04.01.2025 12:48
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ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, yönetimindeki 3 görev için yeni adaylarını duyurdu.

Trump, Truth Social sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda, Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğü, Tallin Büyükelçiliği ve Orta Doğu Özel Temsilci Yardımcılığı için adaylarını açıkladı.

Tallin Büyükelçiliğine Roman Pipko'yu aday gösterdiğini duyuran Trump, Estonya'da doğup büyüyen ve "yasal" bir göçmen olan Pipko'nun şu ana kadar ABD'yi birçok görevde temsil ettiğini kaydetti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğüne de Tammy Bruce'u aday gösteren Trump, "Tammy, yirmi yılı aşkın bir süredir Amerikan halkına gerçeği sunuyor." ifadesini kullandı.

Trump, ayrıca daha önce ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğü yapan Morgan Ortagus'u Orta Doğu Özel Temsilci Yardımcılığına aday gösterdiğini açıkladı.

ABD'de başkanın büyükelçi atamalarını, Senatonun onaylaması gerekiyor.

Kaynak: AA

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