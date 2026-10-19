Trump: Zelenskiy savaşı sona erdirmeyi hiç istemedi, Rusya ile barışta büyük ilerleme var - Son Dakika
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Trump: Zelenskiy savaşı sona erdirmeyi hiç istemedi, Rusya ile barışta büyük ilerleme var

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Trump: Zelenskiy savaşı sona erdirmeyi hiç istemedi, Rusya ile barışta büyük ilerleme var
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Donald Trump, TruthSocial hesabından yaptığı paylaşımda Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'in savaşı sona erdirmek istemediğini öne sürdü ve Rusya'daki dizel rafinerilerine yönelik saldırıların dünya dizel piyasasına zarar verdiğini söyledi. ABD Başkanı, Moskova ile yürütülen görüşmelerde büyük ilerleme sağlandığını ve barış belgesinin istediği an imzalanabileceğini savundu.

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ile Ukrayna arasındaki barış görüşmelerinde "büyük ilerleme" kaydedildiğini ileri sürerek, öte yandan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i dünya dizel pazarlarına ciddi zarar veren Rusya'daki dizel rafinerilerini hedef almakla ve savaşı bitirmeyi istememekle eleştirdi.

Trump, TruthSocial adlı sosyal medya platformundaki hesabından paylaşım yaptı.

BARIŞ BELGESİNİ İSTEDİĞİ ZAMAN İMZALAYABİLİR

Rusya ile Ukrayna arasında savaşta barış görüşmelerini yürütmeye devam ettiğini belirten Trump, Rusya'yı "aptalca bir şekilde" pazarlık masasından uzaklaştıracak hiçbir şey yapmak istemediğini söyledi.

Trump, mevcut rehine görüşmeleri de dahil görüşmelerde büyük ilerleme kaydedildiğini öne sürerek barış belgesini "istediği herhangi bir zamanda imzalayabileceğini" savundu.

Rusya'nın İran'a yardım etmek için çok az şey yaptığını "hatta hiç yapmadığını" belirten Trump, "Ve ben bunu böyle tutmak istiyorum ve aptal insanlar araya girmedikçe de tutacağım." ifadelerine yer verdi.

ZELENSKİY BU SAVAŞI BİTİRMEK İSTEMİYOR

Trump, öte yandan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i, ABD dahil dünya dizel pazarlarına ciddi zararlar verdiğini bilerek Rusya'daki dizel rafinerilerini hedef almakla eleştirdi.

Bu saldırılardan çiftçilerin ve diğer işletmelerin büyük zarar gördüğünü söyleyen Trump, buna rağmen Rusya'nın düşük fiyattan yine de dünyaya milyonlarca varil dizel gönderdiğine dikkat çekti.

Trump, "Zelenskiy umursamıyor ve açıkçası, Avrupa'nın ve sahtekar Joe Biden'in geçmişte ona verdiği tüm paralara rağmen, bu savaşı bitirmek istemiyor ve muhtemelen hiç istemedi. İki yıl önce şimdi yapabileceğinden daha iyi bir anlaşma yapabilirdi." dedi.

Zelenskiy'nin ülkesinin perişan halde olduğunu, topraklarının büyük bir kısmının kaybedildiğini, erkek nüfusunun yaralı veya ölü durumda olduğunu belirten Trump, Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın bitmesini istediğini kaydetti.

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Kaynak: AA
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