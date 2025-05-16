TSK'dan İhtiyaç Sahiplerine Sandalye Desteği

Türk Silahlı Kuvvetleri personeli, biriktirdiği plastik kapak ve pet şişelerle temin ettiği 68 tekerlekli sandalyeyi ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Kara Kuvvetleri Komutanlığında görevli personelimiz, biriktirdiği plastik kapak ve pet şişelerle temin ettiği 68 tekerlekli sandalyeyi, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında ihtiyaç sahiplerine teslim etti." ifadesi kullanıldı.