TSK, HİK Uçakları ile Dünyada İlk Sırada - Son Dakika
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TSK, HİK Uçakları ile Dünyada İlk Sırada

Türk Silahlı Kuvvetleri, HİK uçaklarını harekatlarda en etkin şekilde kullanan ülke olarak öne çıkıyor.

11.05.2025 11:15
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Türk Silahlı Kuvvetleri, Havadan İhbar Kontrol (HİK) uçaklarının harekat ve görevlerde kullanılması sıralamasında dünyada ilk sırada yer alıyor.

Harekat sahasındaki uçak ve gemilere gerçek zamanlı bilgi akışı sağlayan HİK'ler, teröristle mücadele operasyonlarının yanı sıra denizlerde milli menfaatlerin korunması için Karadeniz, Ege ve özellikle Akdeniz'in uluslararası hava sahasında önemli görevleri yerine getiriyor.

3. Ana Jet Üs Komutanlığı Havadan İhbar Kontrol Grup Komutanlığı Filo Komutanvekili'nin verdiği bilgiye göre, HİK uçakları, Türk Hava Kuvvetleri envanterine 2002'de başlatılan Barış Kartalı Projesi ile alındı.

Bu kapsamda 2014'te 4 HİK uçağı envantere girerek, Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığına konuşlandırıldı.

Uçaklar, aynı dönemde Güney Kore ve Avustralya silahlı kuvvetleri tarafından da kullanılmaya başlandı.

Sadece 4 ülkenin silahlı kuvvetlerinin envanterinde bulunan uçakların harekat ve görevlerde kullanılması sıralamasında Türk Silahlı Kuvvetleri dünyada ilk sırada yer alıyor.

Barındırdığı üstün teknolojik sistemlerle her hava şartında görev yapabilen, yüksek değerlikli komuta kontrol ve muharebe destek uçağı görevini yerine getiren HİK'ler, üzerinde bulunan çok işlevli elektronik tarama özelliğine sahip hava ve deniz radarıyla 360 derece tarama yaparak, 400 kilometreye kadar 1500 hedefi teşhis edebiliyor.

Aynı zamanda teşhislendirdiği trafikleri datalink ve muharebe sistemleri aracılığıyla yerde bulunan harekat merkezlerine, harekat sahasında görev yaptığı uçaklara ve gemilere gerçek zamanlı aktarabilen uçaklar, böylelikle karar alıcılara istihbarat, bilgi ve karar üstünlüğü sağlıyor.

Görev yapılan bölgedeki elektronik yayın yapan tüm sistemler, yerden havaya füzeler, uçaklar, HİK uçağı tarafından tespit edilerek, hareket merkezlerine ve ihtiyacı olan diğer uçaklara anlık olarak aktarılıyor.

Sınır ötesi harekatlarda önemli görevler

Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki uçak, yerden 10 kilometre yükseklikte kendisine tahsis edilen hava sahasında özel eğitim ve tecrübeye sahip ortalama 12 personelle görev yapıyor.

Uçak, havada yakıt ikmali yapmadan yaklaşık 9 saat, yakıt ikmali ile de 19 kişilik tam ekiple 16 saate kadar görev icra edebiliyor.

Görev çeşitliliği çok fazla olan HİK uçağı, milli olarak icra edilen Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı, Pençe Kilit Harekatları ve ayrıca terörle mücadele harekatlarında aktif olarak rol aldı ve bu harekatlarda arama kurtarma desteği de sağladı.

HİK'ler, denizlerde milli menfaatlerin korunması kapsamında Karadeniz, Ege ve özellikle Akdeniz'in uluslararası hava sahasında görev icra eden uçaklar ve gemilerin görevlerini etkin, emniyetli ve caydırıcı bir şekilde icra etmeleri için de destek veriyor.

Havadan İhbar Kontrol Grup Komutanlığı personeli, kuzeyden güneye, doğudan batıya, "bilinmeyen ufkun çelik kanatlı habercileri "olarak yaptıkları her görevde, dünyanın her yerinde Türk bayrağını dalgalandırıyor.

AA ekibi özel izinle takip etti

Öte yandan AA ekibi, 3. Ana Jet Üs Komutanlığında konuşlu 131'inci Havadan İhbar Kontrol (HİK) Grup Komutanlığında milli olarak icra edilen Anadolu Kartalı Tatbikatı'nı takip etti.

Jenerik senaryoda gerçekleştirilen tatbikat kapsamında, HİK ekipleri, tehdit olarak değerlendirilen "kırmızı ülke"nin istihbari değerlendirmesini, düzenledikleri toplantı ile yaptı.

Hava savunma ve uçak konuş kuruluşlarının incelenmesi, istihbari bilgilerin değerlendirilmesinin ardından yapılan görevlendirmeler doğrultusunda uçuş hazırlıkları yapıldı ve ekip tam donanımlı olarak uçak başına geçti.

Yapılan son kontrollerin ardından havalanan HİK uçağı, 3 saatlik görevi kapsamında "kırmızı" ülkenin sahip olduğu yerden havaya füzeler, uçaklar, harekat merkezleri, yüksek değeri olan hedeflerin ve radarların simüle edildiği ortamda, "mavi" (dost) ülke uçaklarının, kendilerine tahsis edilen hedefleri başarıyla etkisiz hale getirmesini sağladı.

Başarıyla tamamlanan Anadolu Kartalı Tatbikatları, Türk Hava Kuvvetlerinin tüm personeliyle harbe her daim hazır, silah kapasite, teknik, usul ve taktiklerinin sürekli geliştirilerek takip edildiği, personelin savaşma azmi ve kararlılığını gösteren, dünyada sayılı ülkelerin icra ettiği ve Türk Hava Kuvvetlerinin bölgesinde etkin bir güç olduğunu kanıtlayan önemli bir tatbikat olarak öne çıktı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel TSK, HİK Uçakları ile Dünyada İlk Sırada - Son Dakika

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