TSK projesinde patent alınınca MSB personeline 14 katına kadar ödül verilebilecek - Son Dakika
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TSK projesinde patent alınınca MSB personeline 14 katına kadar ödül verilebilecek

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Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle, TSK ihtiyaçlarına yönelik ürün ve projelere patent alınması halinde MSB personeline fikri gayret ödülü verilebilecek. Kıdemli albay aylığı esas alınarak ödül, bakan onayıyla 14, diğer onay mercilerinde 9 ve 4,5 katına kadar verilebilecek.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) personeline, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ihtiyaçlarına yönelik geliştirdikleri ürün ve projelere patent alınması durumunda, kıdemli albay aylığının 14 katına kadar fikri gayret ödülü verilebilecek.

"Milli Savunma Bakanlığı Ödül Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Düzenlemeyle, TSK ihtiyaçlarına yönelik yeni buluş yapan veya mevcut usullerde yenilikler meydana getiren personelin geliştirdiği ürün ve projelere patent alınması halinde, personeli teşvik etmek amacıyla fikri gayret ödülü verilecek.

Ödül tutarı, kıdemli albay aylığı esas alınarak belirlenecek. Bakan onayıyla aylığın 14 katına, Genelkurmay Başkanı onayıyla 9 katına, kuvvet komutanları veya bakan yardımcılarının onayıyla ise 4,5 katına kadar ödül verilebilecek.

Kaynak: AA
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