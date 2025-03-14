TTB, 14 Mart Tıp Bayramı'nda Anıtkabir'i Ziyaret Etti - Son Dakika
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TTB, 14 Mart Tıp Bayramı'nda Anıtkabir'i Ziyaret Etti

TTB, Tıp Bayramı'nda Anıtkabir'de Atatürk’ü anarak sağlık çalışanlarının zorluklarını vurguladı.

14.03.2025 14:24
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(ANKARA) - Türk Tabipleri Birliği (TTB), 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Alpay Azap, Anıtkabir Özel Defteri'ne, "Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında, bütün zorluklara ve karanlığa inat aklın, bilimin, emeğin, birlikte üretmenin ışığını yükseltmeye, güzel ülkemizin güzel insanlarının sağlığı, iyiliği için çalışmaya devam edeceğiz" diye yazdı.

TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Alpay Azap, İkinci Başkanı Dr. Pınar Saip, Genel Sekreteri Dr. Önder Okay, Merkez Konseyi üyeleri Dr. Nilüfer Ustael, Dr. Murat Erkan, Dr. Güzide Elitez ve Dr. Ali Osman Karababa'nın da yer aldığı heyet, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Antkabir'i ziyaret etti. Aslanlı Yol'dan yürüyerek tören alanına geçen heyet Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı. Saygı duruşunun ardından Misak-ı Milli Kulesi'ne geçildi. TTB'den yapılan yazılı açıklamaya göre Azap, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk,

Bugün, 14 Mart Tıp Bayramı vesilesiyle, Türk Tabipleri Birliği olarak huzurunuzda bulunmanın onurunu yaşıyoruz. 1919'da İstanbul'daki tıp öğrencilerinin İngiliz işgaline karşı başlattığı mücadeleden ilham alan bu özel gün, yalnızca bir meslek bayramı değil; aynı zamanda bilim, akıl ve vicdan yolunda yürüyen hekimlerin toplumun iyiliğine, sağlığına adanmışlıklarının bir sembolüdür.

Sizlerin önderliğinde, Cumhuriyetimizin kuruluşuyla birlikte sağlık alanında devrim niteliğinde adımlar atıldı. Halk sağlığını önceleyen politikalar ve fedakar meslektaşlarımız sayesinde trahom, sıtma, çiçek, frengi gibi hastalıklar yok edildi. Bugün hala, o büyük vizyonun izinden yürüyerek, bilimsel bilginin ışığında dünyayla yarışan çalışmalar yapıyor, halk sağlığını koruma ve geliştirme görevimizi sürdürüyoruz.

Ancak ne yazık ki, hekimlik mesleğinin kutsallığını gölgeleyen zorluklarla karşı karşıyayız. Şiddet, ağır çalışma koşulları, özlük haklarımızdaki yetersizlikler, mesleğimizin değersizleştirilmesi ve sağlık sistemindeki aksaklıklar, özgürce ve güven içinde çalışmamızı zorlaştırmaktadır. Buna rağmen, 'Hiç dinlenmemek üzere yola çıkanlar asla yorulmazlar' sözünüzden aldığımız güçle ve tüm varlığımızla, etik değerlerimizden ödün vermeden çalışmaya devam ediyoruz.

Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında, bütün zorluklara ve karanlığa inat aklın, bilimin, emeğin, birlikte üretmenin ışığını yükseltmeye, güzel ülkemizin güzel insanlarının sağlığı, iyiliği için çalışmaya devam edeceğiz.

Aziz hatıranız önünde saygı, minnet ve bağlılıkla eğiliyoruz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel TTB, 14 Mart Tıp Bayramı'nda Anıtkabir'i Ziyaret Etti - Son Dakika

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