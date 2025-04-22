TTB'nin İddialarına EGM'den Yanıt

(ANKARA)- Toplumsal gösterilerde polisin kullandığı gazlar ile ilgili Emniyet Genel Müdürlüğü'ne yazı yazan Türk Tabipler Birliği'ne yanıt geldi. Emniyet Genel Müdürlüğü açıklamasında, Türk Tabipler Birliği'ne "İddialar mesnetsiz ve gerçek dışı" tepkisi gösterildi ve 'Emniyet Teşkilatına iftira atanlar hakkında suç duyurusunda bulunulduğu' belirtildi.

Türk Tabipleri Birliği (TTB), 19 Mart 2025 tarihinden itibaren toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleyen topluluklara yönelik polisin müdahalelerinde kullanılan ve sağlık sorunlarına yol açtığı iddia edilen çeşitli kimyasal maddeler ile ilgili 'Bilgi Edinme Kanunu' kapsamında İçişleri Bakanlığı'na ve Emniyet Genel Müdürlüğü'ne birer yazı yazdı ve toplumsal gösterilerde polisin kullandığı gazlar ile ilgili Emniyet Genel Müdürlüğü'nden bilgi istedi.

Emniyet Genel Müdrlüğü'nün(EGM) sosyal medya hesabından Türk Tabipler Birliği'nin(TTB) iddialarına ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türk Tabipler Birliği; 15.04.2025 tarihinde suç uydurma ve dezenformasyon ürünü konularla ilgili bir şikayette bulunmuştur. Şikayete bahis iddialar, mesnetsiz ve gerçek dışıdır. Şöyle ki,

Emniyet güçlerimize toplumsal olaylar esnasında toplum ve birey sağlığını olumsuz etkileyecek kimyasal içerikli gaz ve sıvı kullanıldığı iftirası atılmıştır. Gerçekleşen toplumsal olaylar esnasında toplum ve birey sağlığını olumsuz etkileyecek kimyasal içerikli gaz ve sıvı kesinlikle kullanılmamıştır. Teşkilat envanterimizde bulunan göz yaşartıcı gazlar, iddialarda ileri sürüldüğü gibi yasaklanmış kimyasal gazlardan olmayıp 5564 Sayılı Kanun kapsamında yasaklanmayan, AB ülkeleri ile ABD'de de kullanıldığı üzere ülkemizde de toplumsal olayları denetim altında tutmak, kamu düzeni ve asayişi sağlamak amacıyla kullanılan malzemelerdir.

"Sosyal medyada yer alan, CIMER ve 112'ye yapılan bildirimler titizlikle incelenmiştir"

Gösteri ve eylem yasağına rağmen yapılan eylem ve gösteriler esnasında yaşanan gözaltına alma iş ve işlemleri de yasal mevzuatı çerçevesinde yapılmıştır. Bu meyanda gözaltına alınan her şahsın girişi ve çıkışında verilen hekim raporlan tutarlılık göstermektedir. Gözaltına alınan şahıslarla ilgili işkence ve kötü muamele bulgusuna rastlanmamıştır. Sosyal medyada yer alan, CIMER ve 112'ye yapılan bildirimler titizlikle incelenmiştir. Gerçek olmayan, tamamen asılsız ithamlar ile kamuoyu nezdinde Bakanlığımızı ve Teşkilatımızı aşağılayıcı ve itibarını sarsıcı bir etki oluşturmaya çalışan şikayetin amacı, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli ve yetkili olan Bakanlığımız ve Genel Müdürlüğümüz üst yöneticileri ile teşkilat mensuplarımızın açık hedef haline getirilmek istenmesidir.

"Emniyet Teşkilatımıza iftira atanlar hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur"

Vatandaşlarımızın yasalara uygun olan toplantı ve gösteri yürüyüşü haklarını kullanması konusunda Bakanlığımızca ve Emniyet Genel Müdürlüğümüzce gerekli hassasiyet gösterilmekte, toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin güvenli bir şekilde yapılması için her türlü tedbir ilgili birimlerimizce titizlikle alınmaktadır. Bu kapsamda, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayan, kamu görevlilerini hedef gösteren, özveri ile görev yapan Emniyet Teşkilatımıza iftira atanlar hakkında Emniyet Genel Müdürlüğümüzce suç duyurusunda bulunulmuştur."