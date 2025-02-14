TTSO ve TIF Arasında İşbirliği Anlaşması - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

TTSO ve TIF Arasında İşbirliği Anlaşması

TTSO ve TIF Arasında İşbirliği Anlaşması

Azerbaycan'da TTSO ve TIF, ekonomik işbirliğini geliştirmek için mutabakat zaptı imzaladı.

14.02.2025 14:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Azerbaycan'da, Türk Ticaret ve Sanayi Odaları (TTSO) ile Türk Yatırım Fonu (TIF) arasında mutabakat zaptı imzalandı.

Bakü'de, Azerbaycan Ulusal Girişimciler Konfederasyonu (ASK) tarafından "Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) İş Dünyası Liderlerini Bilgilendirme Toplantısı" düzenlendi.

Etkinliğe Azerbaycan Ekonomi Bakan Yardımcısı Elnur Aliyev, TDT Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev, TTSO Onursal Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TTSO Başkanı Memmed Musayev, TIF Başkanı Bagdad Amreyev, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün ile TDT üyesi ülkelerden yetkililer ve iş insanları katıldı.

Azerbaycan Ekonomi Bakan Yardımcısı Aliyev etkinlikte yaptığı konuşmada TDT üyesi ülkelerin ekonomik işbirliğinin gelişmesinin bu ülkelerin halklarının refahını yükselteceğini belirtti.

Aliyev, Türk Yatırım Fonu'nun TDT ülkeleri arasındaki ekonomik işbirliğini geliştirmeye katkı sunacağına inandıklarını ve bu hususta her türlü desteği vereceklerini kaydetti.

TDT Genel Sekreteri Ömüraliyev de ekonomik ilişkilerin geliştirilmesinin TDT ülkeleri için büyük önem arz ettiğini söyledi.

Ömüraliyev, TDT ülkeleri arasındaki ticaretin, potansiyeli yansıtmadığını, yatırımların ve ticaretin artırılması için daha fazla çaba sarf edilmesi gerektiğini ifade etti.

TIF Başkanı Amreyev, Türk dünyasının ekonomik açıdan gelişmesi ve ekonomik entegrasyona ulaşmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Amreyev, uzun süreli vizyon ve hedeflere sahip olduklarını fakat daha yolun başında olduklarını söyleyerek dijital ekonomi ve yapay zeka gibi alanlara önem verilmesi gerektiğini vurguladı.

TTSO Onursal Başkanı Hisarcıklıoğlu, TDT tarafından kurulan ilk ortak finans özelliğine sahip olan TIF'in üye devletlerinin ekonomik potansiyellerini harekete geçirerek aralarındaki ticari ve ekonomik işbirliğini güçlendirmeyi ve ortak projeler geliştirmeyi hedeflediğini söyledi.

Hisarcıklıoğlu, TIF'in iş insanlarının finans sorunlarının çözümüne destek olacağını belirterek, fonun kamu-özel ortaklığı projelerine, gümrük kapılarının modernizasyonuna, lojistik ve taşımacılık konularına da destek vermesinin yararlı olacağını kaydetti.

Gıda güvenliği, kuraklık ve su sorunlarının çözümü, yapay zeka, bilgi ve iletişim teknolojileri gibi alanların da fon tarafından desteklenmesi gerektiğini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, Türk dünyasının daha güçlü hale gelmesi için ticaretin önündeki tüm engellerin kaldırılması gerektiğini ifade etti.

Etkinlikte TTSO Başkanı Musayev ile TIF Başkanı Başkanı Amreyev, iki kurum arasında işbirliklerini öngören mutabakat zaptına imza attı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Azerbaycan, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Finans, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel TTSO ve TIF Arasında İşbirliği Anlaşması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:20 Vatandaş fotoğrafını çekip isyan etti Zincir marketler tüketiciyi işte böyle kandırıyor Vatandaş fotoğrafını çekip isyan etti! Zincir marketler tüketiciyi işte böyle kandırıyor
14:45 TÜSİAD YİK Başkanı hakkında soruşturma TÜSİAD YİK Başkanı hakkında soruşturma
14:00 Erdoğan’dan ’’Kabine’de değişiklik olacak mı’’ sorusuna çarpıcı yanıt Erdoğan'dan ''Kabine'de değişiklik olacak mı?'' sorusuna çarpıcı yanıt
13:55 Tüketici kredilerinde vade sınırı değişti Tüketici kredilerinde vade sınırı değişti
13:19 Trump, Modi’yi vergiler üzerinden açık açık tehdit etti Trump, Modi'yi vergiler üzerinden açık açık tehdit etti
21:57 Herkes Osayi-Samuel’i konuşuyor: İşte Fenerbahçe penaltı beklediği pozisyon Herkes Osayi-Samuel'i konuşuyor: İşte Fenerbahçe penaltı beklediği pozisyon
21:43 Bingöl’de yolcu otobüsü devrildi: 5 ölü, 30’dan fazla yaralı Bingöl'de yolcu otobüsü devrildi: 5 ölü, 30'dan fazla yaralı
21:41 Önce Tadic, sonra Dzeko: Kadıköy’de art arda rekor kırdılar Önce Tadic, sonra Dzeko: Kadıköy'de art arda rekor kırdılar
21:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Zerdari’ye Togg hediye etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Zerdari'ye Togg hediye etti
21:15 Yusuf Akçiçek, kariyerinde bir ilki yaşadı Yusuf Akçiçek, kariyerinde bir ilki yaşadı
20:50 ABD Donanması’na Ait Uçak Gemisi Mısır Açıklarında Yük Gemisiyle Çarpıştı ABD Donanması'na Ait Uçak Gemisi Mısır Açıklarında Yük Gemisiyle Çarpıştı
20:47 Fatih Terim’in takımı Al Shabab, Al-Qadsiah’a 3-2 mağlup oldu Fatih Terim'in takımı Al Shabab, Al-Qadsiah'a 3-2 mağlup oldu
20:40 Ünlü İtalyan aşçının öldürülen oğlundan geriye kalan görüntüler yürek burktu Ünlü İtalyan aşçının öldürülen oğlundan geriye kalan görüntüler yürek burktu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2025 15:49:29. #1.12#
SON DAKİKA: TTSO ve TIF Arasında İşbirliği Anlaşması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.