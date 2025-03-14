TÜ Meriç Tesisleri Yenileniyor

Trakya Üniversitesi (TÜ) Meriç Sosyal Tesislerinde çevre düzenleme çalışmaları devam ediyor.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Mimarlık Fakültesinin katkılarıyla hazırlanan projeyle tesis alanı daha kullanışlı ve doğal ortama uygun hale getiriliyor.

Proje kapsamında peyzaj düzenlemesinden oturma alanlarına, aydınlatmalardan çocuk oyun parkına, masa düzenlemesinden düğün salonuna kadar birçok alanda yenilikler gerçekleştirildi.

Çalışmaların tamamlanmasıyla Trakya Üniversitesinin önemli sosyal alanlarından biri olan tesis, öğrenciler, üniversite personeli ve vatandaşlara hizmet sunacak.

Düzenleme çalışmalarının gelecek ay tamamlanması öngörülüyor.