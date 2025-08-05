Tuba'nın İkinci Dünya Turu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Tuba'nın İkinci Dünya Turu

Tuba\'nın İkinci Dünya Turu
05.08.2025 11:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Deniz Kaplumbağası 'Tuba', İztuzu'na döndü ve yeniden takip cihazı ile denize bırakılıyor.

Muğla'nın Ortaca ilçesindeki Deniz Kaplumbağası Araştırma Kurtarma Rehabilitasyon Merkezi'nin (DEKAMER) görevlilerince uydu takip cihazı takılarak 2019'da denize bırakılan caretta caretta "Tuba", yeniden geldiği İztuzu kumsalından uydu takip cihazı takılarak ikinci kez dünya turuna gönderilecek.

DEKAMER'in TUI Care Vakfı desteğiyle 28 Ağustos 2019'da uydu takip cihazı takarak denize bıraktığı ve "Tuba" adı verilen 25-30 yaşlarındaki caretta caretta, Türkiye'den Adriyatik'e kadar izlenen ilk deniz kaplumbağası oldu.

İztuzu Plajı'ndan bırakıldıktan sonra 2 ayını Marmaris açıklarında geçiren, daha sonra yaklaşık 1 ay içinde Yunanistan'a ulaşan "Tuba", Malta, İtalya, Bosna Hersek, Arnavutluk, Karadağ ve Hırvatistan kıyıları ile Adriyatik'e kadar uzanarak yaklaşık 25 bin kilometre yol katetti.

Göç, beslenme ve kışlak alanlarının belirlenmesi için izlenen "Tuba"nın yönünü nasıl tayin ettiği, yerin manyetiğinden ve akıntının yönünden nasıl etkilendiği gibi faktörler takip edildi.

Takip cihazındaki pilin bitmesi nedeniyle 3 ay sinyal alınamayan caretta carettanın bu yıl mayıs ayında yeniden İztuzu'na dönmesi sevinç yarattı.

"Tuba", uzmanlar için beklentilerin ötesinde veri sağladı ve en uzun süreyle izlenen kaplumbağa oldu.

Yuvalama için yeniden gelen "Tuba"ya ikinci cihaz takılacak

Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi de olan DEKAMER Müdürü Prof. Dr. Yakup Kaska, AA muhabirine, "Tuba"nın Malta kıyılarından Türkiye'ye yönelerek yuva yapmak için yine İztuzu'na geldiğini söyledi.

Kaplumbağanın 2019'da kabuk kırığı yaralanması nedeniyle merkeze getirildiğini hatırlatan Kaska, "Tedavisinin ardından mavi sulara salınan 'Tuba', 4 yıl boyunca bize sinyal gönderdi. Normalde bütün kaplumbağaları 1 yıl takip edebiliyorduk ama 'Tuba' bize 4 yıl sinyal göndermeye devam etti. 'Tuba'nın diğer kampumbağalara göre geri dönüşü belki de kabuk kırığından dolayı biraz uzadı." diye konuştu.

Kaska, bir kaplumbağanın 4 yıl boyunca dakika dakika nerelerde dolaştığı bilgisinin şu an dünyada başka hiçbir yerde bulunmadığını vurguladı.

Kaplumbağanın 2019'un büyük bir bölümünü yuvalama dönemi olarak geçirdiğine işaret eden Kaska, 2025'in de "Tuba" için yuvalama yılı olduğunu dile getirdi.

"Tuba"yı yeni bir takip cihazı takarak yeniden denize bırakacaklarını belirten Kaska, "Önümüzdeki 2-3 yıl daha 'Tuba'yı izleyebilir miyiz, bunu göreceğiz. Arka ayağı olmayan bir kaplumbağaya da takip cihazı takarak onu da takip edeceğiz. Üçüncü kaplumbağamıza da yerli üretim bir cihaz takarak izleyeceğiz. Tabii ki bu süreçte tedavisi tamamlanan diğer kaplumbağaları da göndereceğiz." dedi.

"Soruların cevabını hep birlikte göreceğiz"

"Tuba"ya takılan cihazdan elde edilecek verilerin birçok merak edilen soruya cevap vereceğini kaydeden Kaska, şunları paylaştı:

"Daha önce kaplumbağanın tedavi sürecinin ardından, kabuğu kırık olduğundan nasıl bir göç yolu izleyeceğini bilmiyorduk. Şimdi ikinci cihazla acaba aynı rotayı mı izleyecek? Beslenmek için farklı ortamlara mı gidecek, yoksa yine Adriyatik'e mi çıkacak? Bunları göreceğiz çünkü Malta kıyılarında bayağı bir dolanmıştı. Kaplumbağa adeta şaşırmıştı. Bulunduğu yerde birkaç tur atmıştı. Daha sonra hızlı bir şekilde Adriyatik'e giderek orada beslenmişti. Kaplumbağalar her yıl aynı rotayı mı takip ediyor? Bunun bile cevabını şu an bilmiyoruz. Bu cihazla birlikte bunu hep birlikte görmüş olacağız. 'Tuba' 2 yıl sonra tekrar yuvalamak için gelecek mi, tüm bu soruların cevabını hep birlikte göreceğiz."

Yakup Kaska, "Tuba" ve takip cihazı takılacak diğer 2 kaplumbağanın, 9 Ağustos'ta denize bırakılacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Hayvan Hakları, Yerel Haberler, Kaplumbağa, Güncel, Ortaca, Dünya, Yaşam, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tuba'nın İkinci Dünya Turu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rakam öyle böyle değil Barış Alper Yılmaz’a dev teklif Rakam öyle böyle değil! Barış Alper Yılmaz'a dev teklif
Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü
Muhittin Böcek’in yeğeni hakkında ’dolandırıcılık’ suçlaması Paraları aldı, ortadan kayboldu Muhittin Böcek'in yeğeni hakkında 'dolandırıcılık' suçlaması! Paraları aldı, ortadan kayboldu
Bu gol futbolun beşiğinde gündem Fenerbahçe’nin eski yıldızının içler acısı hali Bu gol futbolun beşiğinde gündem! Fenerbahçe'nin eski yıldızının içler acısı hali
Trafik kazası geçiren Bora Gencer ölümden döndü Trafik kazası geçiren Bora Gencer ölümden döndü
Ömer Ziya Belviranlı hayatını kaybetti Ömer Ziya Belviranlı hayatını kaybetti
Sahte diploma skandalında yeni detay Depremde can verenleri seçmişler Sahte diploma skandalında yeni detay! Depremde can verenleri seçmişler
Memur ve emeklisinin toplu sözleşme süreci devam ediyor Memur ve emeklisinin toplu sözleşme süreci devam ediyor
Enflasyon kontrol altında Bakan Şimşek, hedefine adım adım ilerliyor Enflasyon kontrol altında! Bakan Şimşek, hedefine adım adım ilerliyor
Leroy Sane’nin sözleri kızdırdı Instagram’dan takibi bıraktı Leroy Sane'nin sözleri kızdırdı! Instagram'dan takibi bıraktı
İnsanlığı utandıracak görüntüler Gazzeli Meryem yavaş yavaş ölüyor İnsanlığı utandıracak görüntüler! Gazzeli Meryem yavaş yavaş ölüyor

11:25
Bir gecede cahil kalan şehzadeye tepkiler çığ gibi: Koca padişahı mezarında ters döndürdün
Bir gecede cahil kalan şehzadeye tepkiler çığ gibi: Koca padişahı mezarında ters döndürdün
10:29
Polisten kaçmak için denize atladı, hikayenin sonu hüsranla bitti
Polisten kaçmak için denize atladı, hikayenin sonu hüsranla bitti
10:00
Sahte diploma skandalı büyüyor Ünlü psikolog, halı yıkamacı çıktı
Sahte diploma skandalı büyüyor! Ünlü psikolog, halı yıkamacı çıktı
08:56
Sivas’ta işçi minibüsü uçuruma yuvarlandı: 4 ölü, 4’ü ağır 18 yaralı
Sivas'ta işçi minibüsü uçuruma yuvarlandı: 4 ölü, 4'ü ağır 18 yaralı
08:48
Ticaret Bakanlığı’ndan ÖTV uyanıklarına uyarı: Gerekli tedbirler alınacak
Ticaret Bakanlığı'ndan ÖTV uyanıklarına uyarı: Gerekli tedbirler alınacak
15:06
Cesur sincap ölümcül yılanın pençesinden böyle kurtuldu
Cesur sincap ölümcül yılanın pençesinden böyle kurtuldu
15:04
ING açıkladı: Enflasyon 2025’te yüzde 30’un altına düşebilir
ING açıkladı: Enflasyon 2025'te yüzde 30'un altına düşebilir
14:58
73 yıllık kulüp kapanma tehlikesiyla karşı karşıya
73 yıllık kulüp kapanma tehlikesiyla karşı karşıya
14:57
Günün bomba siyaset iddiası Öcalan, Erkan Baş’a “Parti kur“ mesajı gönderdi
Günün bomba siyaset iddiası! Öcalan, Erkan Baş'a "Parti kur" mesajı gönderdi
14:45
China Suarez’in Bikinili Paylaşımı Sosyal Medyada Olay Yarattı
China Suarez'in Bikinili Paylaşımı Sosyal Medyada Olay Yarattı
14:39
İzmir’de kent genelinde su kesintisi başlıyor
İzmir'de kent genelinde su kesintisi başlıyor
14:27
Dar gelirlilere müjde Damla Kent Projesi’nde talep toplama başladı
Dar gelirlilere müjde! Damla Kent Projesi'nde talep toplama başladı
14:26
Genç voleybolcu, mezuniyet balosu sonrası ölü bulundu
Genç voleybolcu, mezuniyet balosu sonrası ölü bulundu
14:14
Marmaray’da mide bulandıran görüntü O anları başka bir yolcu böyle kaydetti
Marmaray'da mide bulandıran görüntü! O anları başka bir yolcu böyle kaydetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.08.2025 11:28:53. #7.11#
SON DAKİKA: Tuba'nın İkinci Dünya Turu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.