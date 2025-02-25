TÜDA Sonuçları Açıklandı

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(ANKARA) - Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Türkiye Üniversite Deneyim Araştırması (TÜDA) sonuçlarını açıkladı. Yükseköğretim kurumlarının kalitesini artırmayı ve eğitim öğretim standartlarını daha yukarıya çıkartmayı amaçladıklarını belirten Özvar, "Üniversitelerin güçlü olduğu yanlar kadar iyileştirmeye açık yanları da bulunuyor" dedi.

Türkiye Üniversite Deneyim Araştırması'nın (TÜDA) üniversitelerin verdiği hizmetin kalitesini artırmak amacıyla, öğrencilerin beklenti ve memnuniyet düzeylerini ölçmeye amacıyla anket hazırladı. 15 tematik alanda 360 sorudan oluşan ankete, 205 üniversiteden 264 bin 344 öğrenci katıldı. Anket sonuçlarını açıklayan Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, şöyle konuştu:

"TÜDA, öğrencilerimizin sesi ve yeni politika üretimine katılımı olarak nitelendirilebilecek, yükseköğretim sistemimizin dönüşümüne yönelik stratejik bir vizyon sunarak, eğitimden araştırmaya, sosyal kapsayıcılığa kadar geniş bir yelpazede süreklilik ve gelişim odaklı politikaları desteklemektedir. Bu çalışma, hem bugünün gereksinimlerini karşılayan hem de geleceğe yönelik çözümler sunan bir model olarak dikkat çekmektedir. TÜDA, Yükseköğretim Kurulu tarafından ilk kez geliştirilen vizyoner bir araştırmadır. TÜDA, yükseköğretim sistemimizin mevcut durumunu ve kapasitesini veriye dayalı, kapsamlı bir perspektifle analiz etmekte, geleceğe yönelik iyileştirme alanlarını da belirlemeye olanak tanımaktadır. Bu yaklaşım, hem bireylerin eğitim gereksinimlerine cevap vermek hem de üniversitelerimizin ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet gücünü artırmaya yönelik stratejik adımlar atmasını sağlamak için önemli bir altyapı sağlamaktadır.

"Öğrenci memnuniyetini esas alıyoruz"

Yükseköğretim kurumlarının kalitesini artırmayı ve eğitim-öğretim standartlarını daha yukarıya çıkartmayı amaçladıklarını belirten Özvar, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Üniversitelerimizden iyileştirmeye açık konularda tedbir almalarını bekleyeceğiz. Bir sene sonra ikinci bir anket yapacağız. Üniversitelerin güçlü olduğu yanlar kadar iyileştirmeye açık yanları da bulunuyor. Bir sene içerisinde iyileştirmeye açık olan yönlerin üniversitelerimiz tarafından iyileştirilmesini ve ilgili konularda tedbir alınmasını bekleyeceğiz. Bir sene sonra yapacağımız ikinci bir ankette bunların ne ölçüde iyileştirildiğini anlamaya çalışacağız. Dolayısıyla üniversitede kaliteye dayalı yönetim anlayışını bütünüyle veriye dayandırmak suretiyle üniversitenin paydaşlarının beklentilerini ve değerlendirmelerini esas alarak gerçekleştirme yoluna gidiyoruz. Bu açıdan bakıldığında bu çalışma ülkede yükseköğretime dair yapılan belki de en kapsamlı bir anket niteliğini taşımaktadır."

Özvar, anket sonuçlarına ilişkin şu bilgileri verdi:

"Öğrenciler gelecek hedeflerine ulaşmak için yüzde 72 ile en çok yabancı dil becerilerini geliştirmeyi, yüzde 40'ı gelecekte yüksek lisans ve doktora yapmayı hedefliyor. Öğrencilerden yüzde 34'ü kamuda, yüzde 31'i özel sektörde çalışmak isterken, yüzde 23'ü ise girişimcilik yapmayı planlıyor. Öğrenciler interneti 71 ile en çok sosyal medya amacıyla kullanırken, bunu yüzde 42 ile eğitim, yüzde 39 ile araştırma, yüzde 34 ile alışveriş, yüzde 31 ile video izleme, yüzde 18'i müzik dinleme, yüzde 13'ü ile oyun takip ediyor.

Öğrencilerin üniversitelerde spor alanlarını fiziksel koşulları ve çeşitliliğine dair anket sonuçlarında ise öğrencilerin yüzde 59'u üniversitelerinde spor alanlarının fiziksel koşullarının yeterli olduğunu düşünüyor. Yüzde 58'i üniversitesinin spor ve fiziksel aktiviteler için yeterli imkan ve tesis sunduğunu belirtiyor. Öğrencilerin yüzde 52'si üniversitesinde spor alanları çeşitliliğinin yeterli olduğunu düşünürken, yüzde 47'si ise üniversitelerde spor alanlarında sunulan ekipman çeşitliliğinin yeterli olduğunu ifade ediyor."