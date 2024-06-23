TÜED, Atatürk\'ün emekliliğinin 97. yılı anısına ödüllü tavla turnuvası düzenliyor

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(İSTANBUL) -Türkiye Emekliler Derneği (TÜED), 30 Haziran Emekliler Günü ve Haftası'nda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emekliliğe ayrılışının 97'inci yılı anısına ödüllü tavla turnuvası düzenleyecek. Yedi edi etaptan oluşan turnuvada, bazı etap isimleri "TÜİK, elini cebimizden çek", "Ucuz et kuyruğundayız" şeklinde belirlendi.

TÜED, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emekliliğe ayrılışının 97. yılı anısına ve 30 Haziran Emekliler Günü ve Haftası nedeniyle ödüllü tavla turnuvası düzenleyecek. Bugün başlayarak ve 30 Haziran'a kadar sürecek olan turnuva yedi etaptan oluşuyor. Etap adları ise emekli kesimin yıllardır iç içe yaşadığı ve düzeltilmesini bekledikleri sorunları içeriyor. Oyuncular, her zar atışıyla "Çıkar bakayım telefonunu" etabı, "İnsanca yaşamak istiyoruz" etabı, "TÜİK, elini cebimizden çek" etabı, "Katsayı sistemine geri dönülsün" etabı, "Sağlıkta katkı payı kaldırılsın" etabı, "Ucuz et kuyruğundayız" etabında kıyasıya yarışacaklar. Turnuvanın son gününde de "İntibak istiyoruz" etabıyla şampiyonun belirlenmesiyle ödüller takdim edilecek.

"İnsan onuruna yakışır zammı hak ediyorlar"

Mamak Şubesi tarafından organize edilecek turnuvaya ilişkin TÜED Genel Başkanı Kazım Ergün, "Hayatlarının en verimli ve dinamik çağlarını devletine, milletine hizmet ederek geçiren emeklilerimizin, emeklilik döneminde sağlıklı, huzurlu, refah içinde bir hayat sürmeleri en büyük isteğimizdir. Her ne olursa olsun emeklilerimiz insan onuruna yakışır bir zammı hak ediyorlar" açıklamasını yaptı.

TÜED Mamak Şube Başkanı Murat Tokgöz de "Şampiyon tavlacı ve tüm katılımcılara çeşitli ödüller verileceği turnuvanın her etabı emeklilerimizin ayrı bir sorununa dikkat çekmek üzere turnuvanın her bir günü için ayrı bir emekli sorunu ile isimlendirmiştir" ifadelerini kullandı.