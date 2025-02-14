TÜED'den Sağlık Katılım Payı Tepkisi - Son Dakika
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TÜED'den Sağlık Katılım Payı Tepkisi

TÜED, muayene katılım paylarındaki artışın emeklileri zorlayacağını ve adaletsiz olduğunu belirtti.

14.02.2025 15:56
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(ANKARA) - Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Hukuk Danışmanı Cafer Tufan Yazıcıoğlu, gelir ve aylıklarda yüzde 11 ila 15,75 arasında arttığı bir dönemde muayene katılım paylarında yüzde 500'lere varan yapılan artışların hakkaniyete ve adalete sığmadığını belirterek, "Bu uygulama, Anayasa'nın sosyal devlet anlayışına ve 10. maddesindeki yaşlılar için getirilen pozitif ayrımcılık ilkesine de aykırıdır" dedi.

TÜED Hukuk Danışmanı Cafer Tufan Yazıcıoğlu, yaptığı yazılı açıklamayla Sağlık Uygulama Tebliği'ndeki artışlara değinerek bu artışların emeklinin ödeme gücünü çok zorlayacağını belirtti. Yazıcıoğlu'nun açıklaması şöyle:

"25 Ocak 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan Sosyal Güvenlik Kanunu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapan Tebliğ ile muayene katılım payları fahiş seviyede artırıldı. 15 Ocak 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan 7538 sayılı Kanun ile ayakta tedavide, hekim ve diş hekimi muayenesi katılım payı 2 lira'dan 20 liraya çıkartıldı. 5510 Sayılı Kanun'un 68. maddesinin verdiği yetkiye istinaden, SGK iki ve üçüncü basamak resmi sağlık hizmeti sunucularında, 5 lira olan muayene katılım payını 45 liraya, özel sağlık sunucularında 12 lira olan katılım payını 50 liraya çıkardı.

Bu aşırı artış, emeklinin ödeme gücünü çok zorlayacaktır. SGK, bu rakamları belirlerken hangi kriterleri esas aldığını da, açıklamadı. Oysa, 5510 Sayılı Kanun'da ilaç katılım paylarıyla ilgili düzenlemede, sağlık hizmetlerinin niteliği itibariyle, hayati öneme sahip olup olmaması, kişilerin prime esas kazançlarının, gelir ve aylıklarının tutarı nazara alınacak kriter olarak belirlenmiştir. En azından, kanundaki bu düzenleme dikkate alınabilirdi.

Gelir ve aylıkların yüzde 11 ila 15,75 arasında arttığı bir dönemde yüzde 500'lere varan bu artışların hakkaniyete ve adalete sığmadığı açıktır. Ayrıca bu uygulama, Anayasa'nın sosyal devlet anlayışına ve 10. maddesindeki yaşlılar için getirilen pozitif ayrımcılık ilkesine de aykırıdır. Bu nedenle, Türkiye Emekliler Derneği üyemiz Ayşegül Özay adına, Kamu Denetçiliği Kurumu'na (Ombudsman) uygulamanın iptali yönünde tavsiyede bulunması için başvuruda bulunduk."

Kaynak: ANKA

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