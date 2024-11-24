Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde kar yağışı nedeniyle yarın eğitime 1 günlük ara verildiği bildirildi.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçe genelinde kar yağışı ve buzlanma ihtimalinin olduğu belirtildi.
Açıklamada, 25 Kasım Pazartesi günü eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildiği kaydedildi.
Son Dakika › Güncel › Tufanbeyli'de Eğitime Kar Engeli - Son Dakika
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