Tufanbeyli'de Kar Yağışı Etkili Oldu

Tufanbeyli beyaza büründü
ADANA - Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde kar yağışı etkili oluyor.
İlçede dün gece başlayan kar yağışı sabaha kadar devam etti. Sabah işe gitmek için evinden çıkan ilçe sakinleri kar sürpriziyle karşılaştı. Vatandaşlar araç üzerindeki ve yoldaki karları temizledi. Vatandaşlar karın bereket olduğunu bir metreye kadar yağması gerektiğini söyledi.
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