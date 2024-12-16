Tufanbeyli'de Kar Yağışı Etkili Oldu

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Tufanbeyli beyaza büründü

ADANA - Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde kar yağışı etkili oluyor.

İlçede dün gece başlayan kar yağışı sabaha kadar devam etti. Sabah işe gitmek için evinden çıkan ilçe sakinleri kar sürpriziyle karşılaştı. Vatandaşlar araç üzerindeki ve yoldaki karları temizledi. Vatandaşlar karın bereket olduğunu bir metreye kadar yağması gerektiğini söyledi.