Tuğba Özay, Babası İçin Hatıra Ormanı Oluşturdu - Son Dakika
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Tuğba Özay, Babası İçin Hatıra Ormanı Oluşturdu

Sanatçı Tuğba Özay, yaşamını yitiren babası İlhan Özay adına Manavgat'ta hatıra ormanı oluşturdu. 2 bin fidan dikimi gerçekleştirilen etkinlikte, doğanın korunmasına ve hatıraların yaşatılmasına vurgu yapıldı.

09.03.2025 13:36
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İlhan Özay Hatıra Ormanı'nda fidan dikimi yapıldı

Tuğba Özay babası adına hatıra ormanı oluşturdu

ANTALYA - Sanatçı Tuğba Özay, geçtiğimiz yıllarda kaybettiği babası şair yazar İlhan Özay adına Manavgat'ta oluşturduğu hatıra ormanına Buynuz, Defne, Badem ve Zakkum'dan oluşan 2 bin adet fidan dikildi.

Sanatçı Tuğba Özay'ın 31 Aralık 2022 tarihinde yaşamını yitiren babası İlhan Özay adına evlerinin de bulunduğu Bucak Şeyhler Mahallesinde hatıra ormanı oluşturuldu. 21 Kasım 2024 tarihinde Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü'ne başvuruda bulunarak babası adına Hatıra Ormanı yaptırmak istediğini, bu başvurunun olumlu karşılandığını belirten Tuğba Özay "2021 yılında meydana gelen ve Cumhuriyet Tarihimizin en büyük orman yangınının üzerinden 4 yıl geçti. Bu süreçte babamı da kaybettim. Babam bana 'her şeye rağmen hayata kaldığı yerden devam edeceksin' derdi. Babam doğayı çok seven, doğayla ilgili yüzlerce şiirler, makaleler yazmış büyük bir üstadtı. Buralara da çok emek vermiş bir insandı. Bizde babamın anısına bir hatıra ormanı oluşturmak istedik" dedi.

Gerekli başvuruların yapılarak olumlu sonuçlanmasının ardından fidtan dikimi gerçekleştirdiklerini belirten Özay, "Bugün bu ormanın ilk fidanlarını dikiyoruz. Benim için çok önemli bir günde yanımda olan sayın vekilimiz Mehmet Aşıla, Manavgat Belediye Başkanımız sayın Nefi Kara ve tüm katılımcılara çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. Fidan dikim etkinliğine katılan Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Aşıla ise "Tuğba hanımla son zamanlarda yaşanan iklim krizi, küreselcilerin dünyaya meydan okuma girişimlerine karşı duruşumuzla beraber tanıştık. Bugün de Antalya'dan Alanya'ya geçerken böyle bir etkinlik olduğunu haber alınca seve seve katıldım. Ramazan'ın ilk 10 günü Rahmet'tir, yani Rahmet ayındayız. Böylesine anlamlı bir günde bu güzel etkinliği gerçekleştiriyoruz. Abimizi de Allah gani gani rahmet etsin. Hepimizi cennetinde buluştursun" ifadelerini kullandı.

8 Mart Dünya Kadınlar Günün'nde yapılan fidan dikiminin ayrı bir anlam taşıdığını belirten Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara'da "8 Mart Dünya Kadınlar Günü gibi anlamlı bir günde sizin gibi emekçinin buna öncülük etmesi, rahmetli İlhan Bey için bir hatıra ormanı ayrı bir anlam taşıyor. Ormanı bir kadına benzetmek gerekiyor. O doğa, o yeşillik, o güzellik varsa dünyanın bir anlamı var. Aksi taktirde bir anlamı yok. Bizim doğayı korumamız, yeşili artırmamız gerekiyor. Kadın zaten kendisini koruyacaktır" dedi. Konuşmaların ardından hatıra Ormanına fidan dikimi gerçekleştirildi. İlhan Özay Hatıra Ormanı'nın fidan dikme törenine Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kocaeli Milletvekili Mehmet Aşıla, Manavgat Belediye Başkanı Dr. Niyazi Nefi Kara, Belediye Başkan Yardımcıları Mustafa Öztürk ve Engin Tüter, Belediye Meclis Üyeleri, Yeniden Refah Partisi Manavgat İlçe Başkanı Ahmet Ali Ünal ve Yönetim Kurulu üyeleri, Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü Personeli ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Tuğba Özay, Babası İçin Hatıra Ormanı Oluşturdu - Son Dakika

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