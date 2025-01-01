TÜGVA Gazze Yürüyüşü Düzenliyor

Güncel

08.30 - TÜGVA, Galata Köprüsü'nde "Gazze Yürüyüşü" düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

13.00 - Yaşamını yitiren sanatçı Gönül Akkor için Teşvikiye Camisi'nde tören düzenlenecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

13.30- Tüm Emekliler Derneği Mamak Şubesi üyeleri, Kızılay'da "Emekliler Yılı"nın sona ermesini "kutlayacak" ve 2025 yılının "Milletvekili Yılı" ilan edilmesi için basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

15.00 - CHP heyeti Esenyurt'ta Demokrasi Nöbeti'ne devam edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…