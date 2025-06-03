TÜGVA Yaz Okulu Lansmanı Hatay'da Gerçekleşti

Türkiye Gençlik Vakfının (TÜGVA) "Bir Yaz Bin Gelecek" sloganıyla gerçekleştirdiği Yaz Okulu Lansmanı Hatay'da yapıldı.

Antakya'da bir restoranda düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı, ardından İstiklal Marşı okundu.

TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci, programda, yaz döneminde ortaokul öğrencilerinin eğlenceli ve güzel vakit geçirmeleri için yaz okulu gerçekleştirdiklerini söyledi.

Yaz okulunda futbol, voleybol, yüzme, at binme, basketbol, satranç gibi çeşitli aktivitelerin olacağını belirten Beşinci, öğrencilerin yaz okuluna katılmalarını beklediklerini kaydetti.

Lansmanda hazırlanan aktivitelerde çocuklar eğlenceli vakit geçirdi.

Programa, İl Milli Eğitim Müdürü Harun Tüysüz, İl Müftüsü Mevlüt Topçu, TÜGVA Hatay İl Temsilcisi Mehmet Emin Sağanak ve öğrenciler katıldı.