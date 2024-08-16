TÜİK, Haziran Ayına İlişkin Hizmet Üretim Endeksini Açıkladı - Son Dakika
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TÜİK, Haziran Ayına İlişkin Hizmet Üretim Endeksini Açıkladı

TÜİK, Haziran Ayına İlişkin Hizmet Üretim Endeksini Açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin hizmet üretim endeksini açıkladı. Endeks, bir önceki aya göre yüzde 1,1 azalırken; önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,6 arttı. Bilgi ve iletişim hizmetlerinde en büyük artış yaşandı.

16.08.2024 10:26
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(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin hizmet üretim endeksini açıkladı. Rapora göre, endeks haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 1,1 azalırken; önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,6 arttı.

TÜİK, haziran ayına ilişkin hizmet üretim endeksi verilerini açıkladı. Hizmet üretim endeksi yıllık yüzde 1,6 arttı. Geçen aya göre ise yüzde 1,1 oranda azaldı.

Geçen yıla göre en büyük artış bilgi ve iletişim hizmetlerinde

Hizmet üretim endeksi, geçtiğimiz haziran ayına göre incelendiğinde, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 0,1, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 5,9, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 5,3, idari ve destek hizmetlerinde yüzde 4,3 arttı. Konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 0,9, ve bilimsel ve teknik hizmetlerde geçen yıla göre yüzde 1,6 azaldı.

Geçen aya göre gayrimenkul hizmetleri yüzde 4,2 azaldı

TÜİK raporuna göre son bir ayda endeks, ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 2,6, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 1,9, gayrimenkul hizmetleri yüzde 4,2 oranda azaldı.

Geçen aya göre, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 3, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 0,7 ve idari ve destek hizmetleri yüzde 0,6 oranda arttı.

Kaynak: ANKA

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