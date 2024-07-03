TÜİK'in açıkladığı enflasyon gerçek dışıdır - Son Dakika
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TÜİK'in açıkladığı enflasyon gerçek dışıdır

Türkiye Emekliler Derneği, TÜİK'in haziran ayı enflasyonunu gerçek dışı olarak nitelendirerek suç işlediğini belirtti. Emekliler, kök aylıklarına yansıyacak olan yüzde 24,73'lük zam nedeniyle aslında hiç zam alamayacaklarını ifade etti. Ayrıca, TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarının gerçekleri yansıtmadığı ve gelir düzeylerini düşürdüğü vurgulandı. Emeklilere refah payı oranı açıklanması ve taban emekli aylıklarına seyyanen artış yapılması talep edildi.

03.07.2024 12:26
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(İSTANBUL) - Türkiye Emekliler Derneği'nden yapılan açıklamada, TÜİK'in açıkladığı haziran ayı enflasyonunun gerçek dışı olduğu, TÜİK'in suç işlediği belirtildi. Açıklamada, "Milyonlarca emekli kök aylıklarına yansıyacak yüzde 24,73'lük zam nedeniyle "0" zam almış olacaklar. Yani elde ettikleri 10 bin TL aylık, belki daha bir buçuk yıl, ya da iki yıl daha zam alamayacaklardır" denildi.
Türkiye Emekliler Derneği Basın Sözcüsü Mehmet Emin Tangören imzasıyla yapılan yazılı açıklamada, TÜİK'in açıkladığı haziran ayı enflasyon rakamlarına tepki gösterildi.
Açıklamada şunlar kaydedildi:
"Haziran ayına kadar geçen 6 aylık dönemde, bağlanan en düşük kök aylık 4 bin 500 lira olmuştur. Bu durum başlı başına bir ayıp iken, TÜİK'in açıkladığı 6 aylık TÜFE oranı olan yüzde 24,73 rakamını bu rakama ekleseniz, 5 bin 613 lira olmaktadır. Bu, Türkiye Yüzyılının ayıbıdır. Bu rakama 4 bin 387 lira ekleyen Hazine, açıkladığı vergi oranları ve zamlarla bu rakamları daha ele geçmeden geri almaktadır.
Milyonlarca emekli kök aylıklarına yansıyacak yüzde 24,73'lük zam nedeniyle "0" zam almış olacaklar. Yani elde ettikleri 10 bin TL aylık, belki daha bir buçuk yıl, ya da iki yıl daha zam alamayacaklardır.
"Geçen 6 aylık dönemin TÜFE oranını emekliye zam diye yutturamazsınız"
Diğer taraftan, geçen 6 aylık dönemin TÜFE oranını emekliye zam diye yutturamazsınız. Bu rakam geçen 6 ayda emeklinin aylığındaki erimeyi yerine koymaktır. Üzerine bir rakam veya refah payı eklenmediği sürece; "Emekliye Zam" demek tam bir yalandır. Gerçekte verilen zam sıfırdır, sadece enflasyon erimesini yerine koymaktır.
TÜİK'in, çarşı pazarda gördüğümüz rakamların çok uzağında kalan rakamlarla açıkladığı TÜFE rakamı vatandaşları yanıltmak, gelir düzeylerini düşürmek anlamına geldiği için, TÜİK suç işlemektedir. Emeklinin ve çalışanların gelirlerindeki gerçek erimeyi görmezden gelen TÜİK, bu suçu işlerken belki birilerinden alkış almıştır ama kamu vicdanında en güvenilmez kurum olma yolunda büyük bir adım atmıştır.
Emekliler; sıfır zamma karşıdır, TÜİK rakamlarını gerçekçi bulmamaktadır ve bu yetkililerin bu duruma acil olarak müdahale etmelerini beklemektedir.
"Refah payı oranı açıklanmalı ve uygulanmalı"
Emekliye, temmuz ayının 15'ine kadar, refah payı oranı açıklanmalı ve uygulanmalı, taban emekli aylıklarına seyyanen artış yapılarak açlık sınırının üzerine çıkarılmalıdır. Ücretlilerin ve emeklilerin aylıklarının artışını sınırlayan bir politikaya dönüşen, enflasyonu oyunu oynanmaktadır. Haziran ayı TÜFE artışının yüzde 1,64 açıklanması, piyasa gerçekleriyle çelişmekte ve en az yüzde 3,5 beklenen aylık enflasyon, şimşek etkisiyle küçültülmektedir. Emekli, dul ve yetimlerin gelirleri kısılarak ülke yönetilemeyeceğini göremeyenler, gerçeklerden çok uzaktırlar demektir. Emekliyi muhtaç duruma düşüren istatistik oyunlarına son verilmeli ve emeklilere insanca yaşamaya yetecek gelir ve aylık ödenmelidir."

Kaynak: ANKA

Türkiye, Refah, Zam, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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