TÜİK'ten 2023 Turizm Uydu Hesabı

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), "Turizm Uydu Hesabı, 2023" haber bülteninin yarın saat 10.00'da yayımlanacağını bildirdi.

Kurumun internet sitesinde yer alan açıklamada, turizm uydu hesabının, ulusal hesaplarla uyumlu olacak şekilde, turizmin ekonomik etkilerini arz ve talep yaklaşımı ile ölçmeyi amaçlayan, uluslararası düzeyde detaylı ve analitik bilgi sağlayan bütünleşik bir yöntem olduğu belirtildi.

Bu kapsamda, TÜİK'in, 2019-2022 referans yılları için "Turizm Uydu Hesabı İstatistikleri"nin derleme çalışmalarını tamamlayarak ilk kez 18 Ocak 2024'te yayımladığı bildirilen açıklamada, "Ulusal Veri Yayımlama Takvimi'nde yer almayan 'Turizm Uydu Hesabı, 2023' haber bülteni 31 Aralık 2024 tarihinde saat 10.00'da yayımlanacaktır." ifadesi kullanıldı.