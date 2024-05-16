TÜİK verilerine göre hizmet üretim endeksi Mart ayında arttı - Son Dakika
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TÜİK verilerine göre hizmet üretim endeksi Mart ayında arttı

TÜİK verilerine göre hizmet üretim endeksi Mart ayında arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, hizmet üretim endeksi 2024 yılı Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,8 artış gösterdi. Ulaştırma ve depolama hizmetleri, konaklama ve yiyecek hizmetleri, bilgi ve iletişim hizmetleri, gayrimenkul hizmetleri, mesleki bilimsel ve teknik hizmetler ve idari destek hizmetleri de artış gösterdi.

16.05.2024 11:26
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(ANKARA) Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) "Hizmet Üretim Endeksi Mart 2024" verilerine göre; hizmet üretim endeksi 2024 yılı Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,8 artarken  mesleki bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 0,5 azaldı.

TÜİK, hizmet eretim endeksi mart ayı verilerini açıkladı. TÜİK'in verilerine göre; hizmet üretim endeksi önceki yıla göre arttı. Ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 6,3 artarken, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 1,8, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 15,0, gayrimenkul hizmetleri yüzde 13,0, mesleki bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 7,4, idari ve destek hizmetleri ise yüzde 7,0 oranında arttı.

Hizmet üretim endeksi (2021=100) 2024 yılı Mart ayında bir önceki aya göre aynı kaldı. Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 0,3 arttı, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 3,1 azaldı, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 2,7 arttı, gayrimenkul hizmetleri yüzde 0,5 azaldı, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 0,5 azaldı, idari ve destek hizmetleri ise yüzde 1,5 arttı.

Kaynak: ANKA

Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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