(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), tüketici güven endeksinin mart ayı verilerini açıkladı. Buna göre, tüketici güven endeksi mart ayında yüzde 85,9 olarak gerçekleşti.
TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliğiyle yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, mart ayında yüzde 85,9 oldu.
Ankete göre, tüketici güven endeksi, şubat ayında 82,1 iken mart ayında yüzde 4,6 oranında artarak 85,9 oldu.
Son Dakika › Güncel › Tüketici Güven Endeksi Mart'ta Arttı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?