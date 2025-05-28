Tunca Nehri\'nin Debisi İki Kat Arttı

Edirne'den geçen Tunca Nehri'nin debisi, son dönemde etkili olan yağışlarla bir ayda 2 kat arttı.

Kaynağını Bulgaristan'dan alan nehrin debisi, hem havzasındaki hem de Edirne'deki yağışlarla yükseldi.

Kış aylarında mevsim normallerinin altına akan ve su seviyesi düşen nehir, yağışlarla canlandı.

Nehrin su seviyesinin artmasıyla, kurak dönemde ortaya çıkan kum adacıkları gözden kayboldu.

DSİ verilerine göre, mayıs başında saniyede 8 metreküp seviyesinde bulunan nehrin debisi, sağanakların ardından 16 metreküpe ulaştı.

Kentin diğer önemli su kaynağı Meriç Nehri'nin ay başında saniyede 40 metreküp olan debisi ise yağışlarla saniyede 62 metreküpe yükseldi.