Tunca Nehri Su Seviyesi Değerlendirildi

Edirne'de Tunca Nehri'nin su seviyesi değerlendirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt başkanlığında Büyükdöllük, Avarız, Değirmenyeni ve Hatip köylerinin muhtarları ile Hatip Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi yetkililerin katılımıyla değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Toplantıda, Tunca Havzası sulama sahasında üreticilerin su sıkıntısı yaşamamaları için alınabilecek önlemler değerlendirildi.

Üretim sezonunun sorunsuz tamamlanmasını sağlayarak üreticilerin mağduriyet yaşamasının önüne geçmeyi amaçladıklarını belirten Bayazıt, işbirliği içinde gerekli tedbirleri almaya devam edeceklerini ifade etti.