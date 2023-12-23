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Tunceli beyaza büründü

Tunceli'de dün akşam saatlerinden itibaren etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle hayat durma noktasına geldi. Kapanan yolların açılması için çalışmalar başlatıldı. Pülümür ilçesinde ise kar kalınlığı yer yer 50 santimetreye ulaştı ve araç trafiği durdu. Karayolları ekipleri Cankurtaran geçidinde mücadelesini sürdürüyor.

Tunceli beyaza büründü
23.12.2023 - 20:53,
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Tunceli beyaza büründü

TUNCELİ - Tunceli'den dün akşam saatlerinden itibaren etkisini sürdüren kar yağışı hayatı durma noktasına getirdi. Kapanan yolların açılması için çalışma başlatıldı.

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde dün akşam saatlerinden itibaren etkisini sürdüren kar yağışı hayatı felç etti. Yer yer 50 santimetreye ulaşan kar kalınlığı nedeni ile araç trafiği durdu. Araçlar zincir takarak ilerlemeye çalışırken, vatandaşlar da kar birikintilerini kürek yardımı ile atmaya çalıştı.

Pülümür'de 1900 rakımlı Cankurtaran geçidinde karayolları ekipleri mücadelesini aralıksız sürdürüyor.

Kaynak: İHA
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