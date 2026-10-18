Tunceli'de ayağından yaralanan O.A. hastaneye kaldırıldı, Ö.Y. gözaltına alındı - Son Dakika
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Tunceli'de ayağından yaralanan O.A. hastaneye kaldırıldı, Ö.Y. gözaltına alındı

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Tunceli\'de ayağından yaralanan O.A. hastaneye kaldırıldı, Ö.Y. gözaltına alındı
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Tunceli Atatürk Mahallesi'nde O.A., iddiaya göre otomobille gelen Ö.Y.'nin tabancayla ateş açmasıyla ayağından yaralandı. Hastaneye kaldırılan O.A.'nın durumunun iyi olduğu öğrenilirken kaçan şüpheli Ö.Y. yakalanıp gözaltına alındı, olay yerinde 7 boş kovan bulundu.

TUNCELİ'de tabancayla ateş açılan O.A., ayağından yaralandı; kaçan şüpheli Ö.Y. ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Atatürk Mahallesi'ndeki eski adliye binasının yanında meydana geldi. İddiaya göre, otomobille bölgeye gelen Ö.Y., araçtan inerek O.A.'ya tabancayla ateş açtı. O.A. ayağından yaralanırken, şüpheli olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyanların ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı O.A., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan O.A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis, bölgede güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri 7 boş kovan buldu. Şüpheli Ö.Y., yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: DHA
Mustafa Kemal AtatürkGüvenlik3. SayfaTunceliGüncelOlaySuçSon Dakika

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