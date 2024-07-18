Tunceli'de doğal yöntemlerle yetiştirilen Hıdıroz karpuzu satışa sunuldu

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Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde köylüler tarafından yetiştirilen Hıdıroz karpuzu, hasat edilerek tezgahlarda satılmaya başladı.

İlçede verimli topraklara sahip Kıraçlar ve Sakyol köylerinde yaşayan üreticiler, her yıl tarlalarının bir bölümünü karpuz ekerek değerlendiriyor.

Bahar aylarında karpuz tohumlarını toprakla buluşturan köylüler, yaklaşık 2 aylık bakım ve sulama işlemlerinin ardından ürünlerini hasat ediyor.

Hiçbir tarım ilacı kullanılmadan doğal yöntemlerle yetiştirilen karpuzlar, lezzetiyle de adından söz ettiriyor.

Üretici Zeki Tona, AA muhabirine, ürettikleri karpuzu Hıdıroz adı ile satışa sunduklarını söyledi.

Karpuzların tüketiciden yoğun talep gördüğünü belirten Tona, "Karpuzlarımızı susuz ve tamamen doğal şekilde üretiyoruz. Karpuzlar organik, şeker ve bal gibidir. Topladıktan sonra Çemişgezek ilçe merkezine getiriyoruz. Yiyen bir daha alıp yiyor, bu ürünler Kıraçlar köyünde yetişiyor. Elazığ ve Tunceli'den de çok talep var." dedi.

Mehmet Özçelik de Hıdıroz karpuzunun lezzetli olduğunu anlattı.