Tunceli\'de Eğitime Ara

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Tunceli'nin bazı ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte olumsuz hava şartlarının etkili olduğu belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Nazımiye, Mazgirt ve Pülümür ilçelerimizde eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmesine; ayrıca Hozat, Pertek, Çemişgezek ve Ovacık ilçelerimizde sadece taşımalı eğitime devam eden öğrencilerimiz için eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmesine, ilimiz merkezinde bulunan okullarımızda eğitim öğretimin devam etmesine karar verilmiştir. İlimiz genelinde kamu kurumlarımızda görevli hamile, engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan personel, 1 gün idari izinli sayılacaktır."