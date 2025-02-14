Tunceli'de Eğitime Ara

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Tunceli'de olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı ilçelerde bugün eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde aralıklarla kar yağışının etkili olduğu belirtildi.

Bu kapsamda çeşitli tedbirlerin alındığı aktarılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Olumsuz hava koşulları nedeniyle 14 Şubat 2025 Cuma günü Ovacık, Nazımiye, Hozat, Mazgirt ve Çemişgezek ilçelerimizde taşımalı eğitime bir gün ara verilmiştir. ? Pülümür ilçemize bağlı tüm okullarda eğitim ve öğretime bir gün ara verilmiştir. Pülümür ilçemizde kamu kurumlarımızda görevli hamile, engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan personel, 1 gün idari izinli sayılacaktır."