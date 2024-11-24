Tunceli\'de Feribot Seferleri Durdu

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Tunceli'de şiddetli rüzgar nedeniyle Çemişgezek ilçesi ile Elazığ arasında ulaşımı sağlayan feribot seferberleri geçici olarak durduruldu.

Çemişgezek Belediyesinden yapılan açıklamada, ilçede bir süredir olumsuz hava şartlarının etkili olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Çemişgezek-Elazığ arasında ulaşımı sağlayan feribot seferlerimiz şiddetli rüzgar nedeniyle geçici olarak durdurulmuştur." ifadesine yer verildi.