Tunceli\'de Feribot Seferleri Durdu

Tunceli'de şiddetli rüzgar nedeniyle Çemişgezek ilçesi ile Elazığ arasında ulaşımı sağlayan feribot seferberleri geçici olarak durduruldu.
Çemişgezek Belediyesinden yapılan açıklamada, ilçede bir süredir olumsuz hava şartlarının etkili olduğu belirtildi.
Açıklamada, "Çemişgezek-Elazığ arasında ulaşımı sağlayan feribot seferlerimiz şiddetli rüzgar nedeniyle geçici olarak durdurulmuştur." ifadesine yer verildi.
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