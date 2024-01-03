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Tunceli'de hafif ticari araç uçuruma devrildi: 1 ölü, 1 ağır yaralı - Son Dakika
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Tunceli'de hafif ticari araç uçuruma devrildi: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, hafif ticari araç uçuruma devrildi. Kazada bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi ağır yaralandı. Olay yerine sağlık, AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada hayatını kaybeden kişi olay yerinde bulunurken, ağır yaralanan sürücü ise hastaneye kaldırıldı.

Tunceli\'de hafif ticari araç uçuruma devrildi: 1 ölü, 1 ağır yaralı
03.01.2024 - 13:30,
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Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde, hafif ticari aracın uçuruma devrilmesi sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, bir kişi ağır yaralandı.

Şerif E'nin kullandığı 63 ADL 276 plakalı hafif ticari araç, Mazgirt-Karakoçan kara yolu Akdüven köyü mevkisinde, kontrolden çıkarak uçuruma devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine, kaza yerine sağlık, AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yaptıkları incelemede, araçta bulunan Gönül E'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada ağır yaralanan sürücü ise ambulansla Karakoçan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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