Tunceli'de Kar Yağışı Etkili Oluyor

Tunceli'de kar yağışı etkili olmaya başladı
TUNCELİ - Tunceli'de sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkili olmaya başladı.
Tunceli'de, meteorolojinin uyarısını yaptığı kar yağışı, sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı. Kar yağışı nedeniyle Pülümür, Ovacık, Hozat, Nazımiye ve Mazgirt ilçelerinde çok sayıda köy yolu ulaşıma kapanırken Tunceli Valiliği koordinesinde İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğine bağlı çok sayıda ekip, kapanan yolları ulaşıma açmak için çalışma başlattı.
Karayolları 86. Şube Şefliği ekipleri, Tunceli-Pülümür- Erzincan ve Tunceli- Elazığ karayollarında karla mücadele çalışmalarını sürdürürken, yetkililer yağış nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.
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