Tunceli'de karla mücadele çalışmaları sürüyor
Yola düşen dev kayayı ekipler kaldırdı
TUNCELİ - Tunceli'de dün etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarını ulaşıma açma çalışmaları sürüyor.
Tunceli'de dün yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışının ardından il genelinde kapanan köy yollarının büyük ulaşıma açılırken, kapalı bulunan 9 köy yolunu ulaşıma açma çalışmaları devam ediyor. Öte yandan etkili olan sağanak yağış nedeniyle Tunceli- Pülümür ve Tunceli- Ovacık karayolunda zaman zaman kaya düşmeleri yaşanıyor. Yetkililer, her iki karayolunu kullanacak olan sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.
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Isparta Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Şükrü Başdeğirmen, Hastane ve Üniversite caddelerindeki esnafı ziyaret etti. Esnaf, Başdeğirmen'in hizmetlerinden memnun olduklarını belirterek desteklerini dile getirdi.
Gümüşhane'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada, bir kişinin satmak için şehirler arası otobüsle il dışına ruhsatsız tabanca göndereceği ihbarı üzerine harekete geçildi. Otobüs terminalinde bekleyen bir şahsa ait yöreye özgü ekmek bulunan çuvalı inceleyen ekipler, ekmeklerden birinin içerisine gizlenmiş el yapımı ruhsatsız tabanca buldu. Gözaltına alınan şahıs, jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 6 buçuk ayda 260 binden 487'e bine yani bu süreçte yüzde 90 büyüyen başka bir siyasi parti olmadığını belirterek, Yeniden Refah Partisi'nin Türkiye'nin en hızlı büyüyen siyasi partisi olduğunu söyledi. Erbakan, İYİ Parti'yi de geride bırakacaklarını ve seçimlere Türkiye'nin üye sayısı bakımından 3'üncü büyük siyasi parti olarak gireceklerini ifade etti.
Ağrı Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, Doğa Koleji öğrencilerini makamında ağırlayarak suyun önemi hakkında sohbet etti. Kökrek, su tasarrufunun önemini vurgulayarak öğrencilere önemli görevler düştüğünü belirtti. Öğrenciler de suyun değerini anladıklarını ve su tasarrufu yapmaya söz verdiklerini ifade etti.
İzmir'in Ödemiş ilçesi ve çevresinde, yangından zarar gören orman arazilerini satma vaadi ile vatandaşlardan para toplayıp kayıplara karışma olayıyla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü adliyeye sevk edildi. Çiftlikbank vurgununa benzeyen olayda 'İzmirli tosuncuk' olarak bilinen O.A. ve şüphelilerden A.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında Bursaspor İnfo Yatırım, deplasmanda Reeder Samsunspor'u 108-80 yenerek galibiyet elde etti.
Adana'da Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim Öğretmenliği Bölümü Araştırma Görevlisi Cihangir Eker'in 6 yıllık çalışmayla hazırladığı 'Çukurova Akdeniz' konulu illüstrasyon sergisi, Kaman Sanat Galerisi'nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Sergide 32 dijital illüstrasyon yer alıyor. Sergi, 27 Mart Çarşamba gününe kadar ziyaret edilebilecek.
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