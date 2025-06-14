Tunceli'de Kaza: 7 Yaralı

TUNCELİ'de 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2'si ağır 7 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Tunceli- Elazığ kara yolu Mercimek köyü mevkisinde meydana geldi. Osman B. idaresindeki 23 AFR 548 plakalı otomobil ile Zeynel P.'nin kullandığı 44 FS 352 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın Zeynel P.'nin kullandığı otomobil, savrularak istinat duvarına çarptı. Kazada her iki araçtaki 7 kişi yaralandı. İstinat duvarına çarpan otomobilde ağır yaralanan Zeynel P. ile Deniz G., AFAD ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştıkları yerden çıkarıldı. İhbarla olay yerine sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan Zeynel P. Elazığ'a sevk edilirken, diğer ağır yaralı Deniz G. yoğun bakım ünitesine alındı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: SERHAT OZAN YILDIRIM/TUNCELİ,