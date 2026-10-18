Tunceli'de kontrolden çıkan otomobil takla attı, kadın sürücü ve çocuğu kurtuldu - Son Dakika
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Tunceli'de kontrolden çıkan otomobil takla attı, kadın sürücü ve çocuğu kurtuldu

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Tunceli'de Atatürk Mahallesi 15 Temmuz Bulvarı'nda kontrolden çıkan otomobil, park halindeki bir araca çarparak takla attı. Çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarılan kadın sürücü ile küçük çocuğunun sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

TUNCELİ'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, park halindeki bir araca çarparak takla attı. Çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarılan sürücü ile çocuğunun sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kaza, öğleden sonra Atatürk Mahallesi 15 Temmuz Bulvarı üzerinde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen sürücüsünün kullandığı 62 AAP 475 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yol kenarında park halindeki bir araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil takla atarak ters döndü. Kazayı gören çevredekiler, otomobilde bulunan kadın sürücü ile küçük çocuğunun yardımına koştu. Kısa sürede araçtan çıkarılan sürücü ve çocuğunun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle 15 Temmuz Bulvarı kısa süreliğine araç trafiğine kapatıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ,

Kaynak: DHA
Mustafa Kemal Atatürk15 TemmuzTunceliGüncelKazaSon Dakika

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