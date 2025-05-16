Tunceli'de Mayıs'ta Kar Yağışı

Tunceli'de yüksek kesimlere kar yağdı

TUNCELİ - Tunceli'de mayıs ayının ortasında yüksek kesimlere kar yağdı.

Tunceli'de dün kent genelinde etkili olan yoğun sağanak yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Özellikle Pülümür ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Bağır Dağı beyaza bürünürken hava sıcaklıkları da hissedilir derecede düştü. İlçede arıcılık yapan vatandaşlar kar yağışı nedeniyle tedirginlik yaşarken yetkililer değişen hava koşullarına karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.