Tunceli'de Milli Birlik ve Beraberlik Eylemleri Yasaklandı - Son Dakika
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Tunceli'de Milli Birlik ve Beraberlik Eylemleri Yasaklandı

Tunceli\'de Milli Birlik ve Beraberlik Eylemleri Yasaklandı

Tunceli'de milli birlik ve beraberliği zedeleyici provokatif eylemlerin önüne geçilebilmesi amacıyla eylem ve etkinlikler 4 gün süreyle yasaklandı. Valilik tarafından alınan tedbirlerle yasa dışı eylemlerin önlenmesi ve müessif olayların yaşanmaması hedefleniyor. Yasaklama kararıyla birlikte sadece Valilik ve kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinliklerin yapılmasına izin verilecek.

16.05.2024 21:49
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Tunceli'de milli birlik ve beraberliği zedeleyici provokatif eylemlerin önüne geçilebilmesi amacıyla eylem ve etkinlikler 4 gün süreyle yasaklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, yasa dışı eylemlerin önlenerek müessif olayların yaşanmaması için çeşitli tedbirlerin alındığı belirtildi.

Açıklamada, sadece Valilik ve kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinliklerin yapılabileceği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kamu kurum ve kuruluşlarının düzenleyeceği programlar, resmi bayram, resmi anma günleri, resmi tören ile kutlamalar ile spor faaliyetleri hariç olmak üzere açık ve kapalı alanlarda yapılabilecek her türlü eylemin il ve ilçe mülki sınırlarımız içerisinde, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. ve 19. Maddeleri ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/A, B ve C Maddeleri gereğince 19.05.2024 günü saat 23.59'a kadar 4 gün süreyle yasaklanmıştır."

Kaynak: AA

Kaymakamlık, Tunceli, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tunceli'de Milli Birlik ve Beraberlik Eylemleri Yasaklandı - Son Dakika

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